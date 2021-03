Filippo Sartori / Un posto al sole

Di recente abbiamo rimarcato la bella situazione che si troverà a vivere la prossima settimana Filippo Sartori a Un posto al sole. In corrispondenza della festa del papà, infatti, il personaggio interpretato da Michelangelo Tommaso vivrà i festeggiamenti preparati con tanto amore dalla figlia Irene (Greta Putaturo), ma per lui ci sarà anche una sorpresa della moglie Serena (Miriam Candurro).

Insomma, un’atmosfera idilliaca! Ma, nel nostro ultimo post sull’argomento, vi abbiamo anticipato una svolta improvvisa e di tutt’altro registro nelle storie della famiglia Sartori: la felicità che noteremo nelle prossime puntate si trasformerà prestissimo in una terribile ansia. Vediamo di capire perché.

Vi avevamo parlato di “un indizio” grazie al quale si poteva già subodorare qualcosa: ebbene, l’indizio è dato da un recente dialogo tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo, durante il quale si era parlato fugacemente di un mal di testa del Sartori. Fatto sta che il nostro protagonista tenderà a sottovalutare tale mal di testa, ma a breve succederà qualcosa che renderà necessari degli immediati approfondimenti clinici.

L’ospedale di Upas tornerà insomma protagonista e, a dirla tutta, sui social poco tempo fa erano apparse delle immagini che mostravano Filippo proprio in tale location, anche se lì per lì nessuno avrebbe mai potuto pensare agli sviluppi ai quali invece stiamo per assistere!

Eh sì: l’esito degli esami del professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca) sarà assai infausto: Filippo sta male, tanto che con molta fretta dovrà essere presa una decisione su come procedere. E chissà che la decisione in questione non porti ad un viaggio…

