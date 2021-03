MAITE di Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1143 di Una vita di mercoledì 24 e giovedì 25 marzo 2021: Sulla stampa vengono pubblicate delle critiche positive dell’esibizione di José Miguel, che ora viene anche fermato per strada per le congratulazioni. Ma Bellita sembra infastidita dal successo del marito…

Cinta è gelosa di Maite e se la prende con Emilio, tanto che Antoñito consiglia all’amico di sposare quanto prima la giovane Dominguez in modo da chiudere definitivamente la questione!

Felicia non è affatto felice della svolta progressista della figlia Camino e così dice a Maite che intende vietare alla ragazza di continuare con le lezioni.

Ursula concede un solo giorno a Genoveva per trovare il modo di riabilitare il suo nome agli occhi degli abitanti di Acacias; la Dicenta pensa di aver intrappolato la signora, che invece utilizza quelle 24 ore per coalizzare ancora di più le signore di Acacias contro la rivale, alla quale dunque tende una trappola: quando Ursula torna a casa sua, la provoca così tanto da farle perdere il controllo, facendo sì che Felipe la colga in flagrante.