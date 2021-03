Felipe e Marcia / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1133 di Una vita di mercoledì 3 e giovedì 4 marzo 2021:

Maite è arrivata da poco ma già ha cominciato a far parlare di sé per il suo modo di vestire e le sue abitudini non comuni. La donna ora prende in affitto uno degli appartamenti di Liberto e inizia a conoscere gli abitanti del quartiere: alcune delle signore di Acacias trovano Maite “scandalosa”, altre appaiono incuriosite…

Una Ursula sempre più fuori controllo accusa Genoveva di aver fatto rientrare Santiago dal regno dei morti e preannuncia gravi conseguenze per il suo gesto…

Genoveva tenta di convincere Felipe a rendere pubblica la loro storia, ma il legale cerca di prendere tempo visto che non ha ancora dimenticato Marcia…

Felipe corre da Marcia quando vede quest’ultima per strada, ma lei lo tratta con grandissima freddezza!