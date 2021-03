Maite e Camino / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021: Dopo l’arresto di Cristobal Cabrera, Felipe affronta Ursula, accusandola di essere stata lei a chiamare l’uomo nel quartiere per uccidere Genoveva. Ursula nega, ma Felipe giura che farà il possibile pur di vederla in carcere.

Cinta annuncia alla famiglia di avere ricevuto un’offerta per esibirsi in un teatro, ma con Emilio le cose non vanno altrettanto bene. Felicia riceve un quadro e, quando scopre che è opera di Camino, decide di lasciare che la figlia prenda lezioni di pittura da Maite.

Dopo il rimprovero di Fabiana, Servante invita Rosina al suo salotto letterario, ma l’intervento della donna annoia a morte i presenti. Arantxa accetta il corteggiamento di Cesareo e decide di partecipare alla festa con lui. Margarita fa visita a Bellita e le versa di nascosto una polvere misteriosa nel tè. Santiago fa ritorno alla pensione ferito e Marcia teme per la sua vita.

Santiago dice a Marcia di aver avuto una lite con un garzone al mercato; Cesareo gli intima di stare alla larga da “Il Guanto” e Santiago reagisce in malo modo. Maite indietreggia prima che le sue labbra tocchino quelle di Camino. La maestra propone a Felicia di far studiare sua figlia all’Accademia di Belle Arti. Emilio attende speranzoso Cinta al pranzo che ha organizzato per lei, ma la ragazza non si presenta; continuano le incomprensioni fra i fidanzatini.

I domestici boicottano il Salon Servanteu a causa dei monologhi noiosi di Rosina, che dal canto suo non ritiene i domestici al suo livello e dà forfait. Felipe confessa a Liberto di nutrire dubbi sulla buona fede di Genoveva. Ursula, in preda ai suoi deliri, si intrufola in casa di Genoveva e ruba un ritratto…

Bellita è sempre concentrata su Margarita e trascura José Miguel, a cui è stata assegnata la parte del protagonista nell’opera teatrale. Maite mostra a Camino l’ultimo quadro che ha dipinto a Parigi e la ragazza rimane sconvolta e allo stesso tempo affascinata, perché rappresenta due donne senza niente addosso e abbracciate. Cesareo sospetta che Santiago sia coinvolto in qualcosa di losco, ma per il momento nasconde a Marcia i suoi sospetti.

Genoveva chiede a Felipe di restare da lei a dormire, perché teme di essere aggredita da Cristobal o Ursula. Dal canto suo, la Dicenta inizia a sospettare dall’alleanza tra Genoveva e Santiago. La vicinanza tra Arantxa e Cesáreo inizia ad attirare l’attenzione del resto del servizio.

Ursula torna a minacciare Genoveva annunciandole di avere nuove informazioni compromettenti, e stavolta la giovane sembra prendere più sul serio le parole della rivale; le sue preoccupazioni, però, passano momentaneamente in secondo piano quando riceve dal Ministero della guerra un invito a un ricevimento a palazzo reale. José Miguel è risentito perché Bellita passa tutto il tempo con Margarita e trascura lui e Cinta. Arantxa e Cesareo faticano sempre di più a tenere segreto il loro corteggiamento.

Maite non disdegna la compagnia delle domestiche, cosa che infastidisce Rosina e Felicia; intanto l’attrazione fra la pittrice e Camino si fa sempre più forte. Dopo aver saputo da Cesareo che Santiago frequenta bische clandestine, Marcia trova in un cassetto una busta piena di soldi ma fa finta di niente; Santiago però si accorge che la moglie ha rovistato tra le sue cose.

Santiago confessa a Marcia di aver guadagnato i soldi con il gioco d’azzardo e le giura che starà lontano dalle bische. La familiarità di Maite con le domestiche suscita il fastidio di Rosina: l’artista dichiara a lei e alle altre signore che non intende cambiare i suoi modi. Cinta, liberatasi del padre e di Arantxa con una scusa, invita Emilio a casa, ma la domestica li sorprende in atteggiamento intimo.

