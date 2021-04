FLO e WYATT / Beautiful (foto BBL Distribution)

Wyatt si dichiara a Flo, ma la ragazza lo tiene a distanza e vuole chiarezza sulla sua relazione con Sally. Brooke, alla presenza di Shauna e di Quinn, cerca di convincere Eric della slealtà della moglie e della sua amica e lo sollecita a cacciarle di casa.

Brooke racconta l’accaduto a sua sorella Katie, mentre Quinn dice a Shauna che penserà lei a vendicarsi di Brooke.

Flo racconta a Bill e Katie come si è trovata coinvolta nel rapimento di Beth e ora pensa che lei e Wyatt torneranno insieme. Wyatt lo comunica a Sally e lei gli risponde di non essere disposta a farsi da parte accettando che lui e Flo ritornino insieme.

Wyatt comunica alla madre di essersi rimesso con Flo. Sally dice a Flo di non voler rinunciare a Wyatt. Hope si sfoga con Thomas su quello che è successo con Liam.

Steffy, pentita di aver seguito le indicazioni di suo fratello Thomas e di aver baciato Liam, è sul punto di confessarlo a Liam, ma entra Thomas e la interrompe per poi dare il via all’ennesima discussione con Liam. Brooke si lamenta con Hope dell’aggressione di Quinn.

Quinn giura che farà pagare a Brooke di voler comandare a casa sua, sobillando Eric che le ha chiesto di cacciare di casa Shauna. Liam è in crisi perché Hope non si allontana da Thomas e Bill gli suggerisce di tornare da Steffy. Quest’ultima ripensa al bacio ingannevole con Liam. Shauna fa la valigia e Quinn le confessa una cosa inquietante: se Brooke non la smetterà, la farà fuori!

Brooke dichiara guerra a Quinn e lei la invita a non sfidarla. Quest’ultima si lamenta con Ridge dicendogli che Brooke l’ha costretta a cacciare la sua amica Shauna, che parla male di lei a suo marito Eric e che sta sabotando il loro matrimonio.

Sally è seriamente preoccupata per la sua salute e va da un medico: il duro colpo che le ha inferto Wyatt, che è tornato da Flo, ha minato le sue sicurezze e le sue capacità lavorative, cosa che hanno notato tutti.

