Fiori d’arancio particolare nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Dopo le varie interferenze di Thomas Forrester (Matthew Atkinson), Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Cliton) riusciranno a sposarsi, ma la cerimonia prevederà soltanto la presenza del piccolo Douglas (Joseph Henry Samiri). Scopriamo insieme per quale motivo…

Beautiful, news: Hope smaschera Thomas

Se avete seguito i nostri post precedenti alle anticipazioni, sapete già che tutto partirà nel momento in cui Hope si renderà conto che Thomas sta per sposare Zoe Buckingham (Kiara Barnes) soltanto per provocare una sua relazione di gelosia.

A quel punto, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) si “armerà di coraggio” e porterà avanti un suo piano personale: in pratica, la ragazza si presenterà alle nozze con indosso l’abito da sposa che il Forrester avrà disegnato per la Hope for The Future, mandando in confusione Thomas.

Da un lato l’uomo non esiterà a lasciare Zoe sull’altare per proporre in modo malsano a Hope di costruire una nuova vita al suo fianco, dall’altro proprio la Logan farà presente al “nemico” che l’abito da sposa faceva parte di una macchinazione per “costringerlo” a confessare tutta la verità, ovvero che non ha mai amato la Buckingham.

Insomma, Thomas resterà con un pugno di mosche in mano, tant’è che deluderà per l’ennesima volta papà Ridge (Thorsten Kaye), il quale era ancora disposto a credere alla sua redenzione.

Beautiful, spoiler: Hope e Liam si sposano

Tutto questo, quindi, a che cosa porterà? Come vi abbiamo preannunciato nell’apertura di questo post, tutto ciò farà da apripista ad un nuovo romantico matrimonio tra Hope e Liam. Certo di aver sconfitto le loro problematiche, il giovane Spencer si avvarrà del piccolo Douglas per chiedere alla sua amata di sposarlo. Il bambino, così, diventerà l’unico invitato che potrà assistere alla nuova unione della coppia!

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Hope e Liam si giureranno amore eterno senza un vero e proprio officiante, dato che decideranno di registrare le loro nuove nozze in forma privata e senza alcuno sfarzo.

Si tratta di uno scenario che porterà i due innamorati a condividere quel momento privato esclusivamente con Douglas, che in quel determinato istante verrà accolto da Liam come un nuovo membro della sua famiglia al pari di un figlio.

Beautiful, trame: Thomas rinuncerà mai a Hope?

In ogni modo, Hope e Liam potranno davvero considerarsi liberi da eventuali future interferenze di Thomas? Almeno per il momento, il primogenito maggiore di Ridge non rappresenterà più un problema per la coppia, ma le cose saranno poi destinate a cambiare da un giorno all’altro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

