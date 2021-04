Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 14 aprile 2021:

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021

Per cercare di non far soffrire la romantica Dora (Mariavittoria Cozzella), le veneri del Paradiso indagano su Nino (Luca Grispini) e scoprono che il ragazzo è un seminarista.

L’arrivo di Alan Sterling (Jay Paul Bullard) al Circolo mette Adelaide (Vanessa Gravina) in fermento e questa volta Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) viene completamente sostituita dalla giovane Ludovica (Giulia Arena).

Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) cerca di far ricadere la colpa degli abiti scomparsi su Irene (Francesca Del Fa): il signor Amato riferisce ad Armando (Pietro Genuardi) di aver visto la venere cercare un abito del Paradiso per una serata evento.

Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) continuano a pensarsi rimanendo tuttavia a debita distanza l’uno dall’altro…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news e anticipazioni anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)