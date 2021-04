Il paradiso delle signore 5: Armando crederà a Giuseppe? Anticipazioni 15 aprile

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 15 aprile 2021:

Armando (Pietro Genuardi) osserva Irene (Francesca Del Fa) dopo aver ascoltato i sospetti di Giuseppe (Nicola Rignanese) e infatti vede nascondere uno degli abiti in magazzino proprio per l’evento in fiera.

Il ricevimento al Circolo è un occasione per Dante (Luca Bastianello) per mettere in ombra Vittorio (Alessandro Tersigni); tuttavia Beatrice (Caterina Bertone) riesce a ribaltare la situazione facendo risaltare il cognato agli occhi di tutti i presenti.

Dora (Mariavittoria Cozzella) è innamorata persa di Nino (Luca Grispini) e le amiche cercano invano di dissuaderla!

Cosimo (Alessandro Cosentini) riceve un cablogramma dall’America, dal quale rileva nuove teorie sulla condotta di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Gabriella (Ilaria Rossi), sua moglie, e Ludovica (Giulia Arena), sua amica, sono molto preoccupate per il giovane Bergamini.

