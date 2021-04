Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 21 aprile 2021:

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021

Rocco (Giancarlo Commare) cerca di approfondire meglio la conoscenza di Irene (Francesca Del Fa) dopo il fatidico bacio, mentre Maria (Chiara Russo) rimane ancora all’oscuro di tutto.

Al Paradiso nel frattempo il signor Armando (Pietro Genuardi) inizia a sospettare di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) in merito alla truffa degli abiti contraffatti.

Vittorio (Alessandro Tersigni) invita il nipote Pietro (Andrea Savorelli) a cena per discutere del futuro e, quando Marta (Gloria Radulescu) li vede parlare insieme, si rende conto che non potrà mai donare al marito un figlio, sentendosi così ancora più inadatta al ruolo di moglie.

Adelaide (Vanessa Gravina) tenta una nuova mossa e si reca da Gabriella (Ilaria Rossi) per convincerla a far desistere Cosimo (Alessandro Cosentini) dalle pesanti accuse rivolte ad Umberto (Roberto Farnesi). Ma non c’è niente da fare: il giovane Bergamini, sempre più fuori controllo, irrompe nella Villa dei Guarnieri per minacciare il banchiere e dimostrare la verità in merito alla scomparsa di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news e anticipazioni anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)