Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 29 aprile 2021: Rocco (Giancarlo Commare) è geloso del meccanico che ha buttato l’occhio su Maria (Chiara Russo) e così Irene (Francesca Del Fa) ne approfitta per pianificare un modo per avvicinare i due siciliani.

Giuseppe (Nicola Rignanese), pur di ripagare il debito con il figlio, ha deciso di lavorare nella pasticceria per aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) negli orari notturni per la preparazione dei dolci.

Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili) approfittano di un momento di tranquillità dove nessuno può vederli e sembra che i due non abbiano mai smesso di amarsi.

Prima scenata di gelosia di Cosimo (Alessandro Cosentini) nei confronti di Salvatore: quest’ultimo arriva al Circolo per la consegna dei dolci ordinati per la premiazione di Gabriella (Ilaria Rossi). A quel punto Bergamini nota una certa confidenza tra i due ed esplode in una scenata che lascia tutti i presenti sconvolti da tale atteggiamento. Quando la coppia rientra a casa, nasce una furente lite che fa presagire la potenziale fine del loro matrimonio.

