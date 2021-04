MARCELLO e SALVATORE / Il paradiso delle signore (foto Ufficio stampa)

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 8 aprile 2021:

Vittorio (Alessandro Tersigni) continua a rimanere chiuso in casa, mentre Adelaide (Vanessa Gravina) decide di mandare un medico a casa di Conti per verificare il suo stato di salute.

Marcello (Pietro Masotti) è sempre più preoccupato visto che la storia col Mantovano (Mariano Riccio) sembra non essersi ancora chiusa e lui potrebbe rischiare di ritornare in prigione.

Nemmeno Salvatore (Emanuel Caserio) se la passa bene ora che il prestito fatto al padre grava sull’economia della Caffetteria; il ragazzo trova un sostegno in Gabriella (Ilaria Rossi), che a sua volta gli confida i suoi problemi con la Palmieri. Entrambi si ritrovano a pensare con nostalgia alla loro passata storia d’amore.

Le veneri del Paradiso danno il via al loro fan club per sostenere la squadra ciclistica, intanto Armando (Pietro Genuardi) non si accorge che iniziano a sparire alcuni capi della collezione di Gabriella….

Vittorio è ancora turbato dal tradimento della moglie Marta (Gloria Radulescu) e nemmeno le parole o le visite della Contessa riescono in qualcosa: il direttore del Paradiso pretende l’assoluto riserbo sulla questione, sebbene una lettera di Luciano (Giorgio Lupano) lo porterà a pensare molto riguardo a ciò che è accaduto.

