Gabriella e Cosimo / Il paradiso delle signore

A Il paradiso delle signore 5, una brutta scoperta porterà ben presto uno dei personaggi principali della fiction a perdere il controllo, ciò per via del desiderio di vendetta accumulato nel tempo!

Andando con ordine, è già da qualche giorno che Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) ha trovato una lettera del defunto suocero Arturo attraverso la quale l’uomo manifestava i suoi sospetti verso Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Cosa fare di questa lettera? La ragazza ha tergiversato per un po’, temendo la reazione di Cosimo (Alessandro Cosentini), ma alla fine ha deciso di affidare al marito la missiva.

La consegna della lettera, leggermente ritardata a causa della sparizione a lieto fine di Delfina, avverrà nei prossimi giorni ed è destinata a sconvolgere il Bergamini junior!

Una volta entrato in possesso dello scritto del padre, infatti, Cosimo non farà che rileggerne in modo compulsivo il contenuto, caricandosi ulteriormente di astio verso la figura di Umberto e preoccupando non poco Gabriella e Ludovica (Giulia Arena). Anche Federico Cattaneo (Alessandro Fella), che ultimamente si è molto avvicinato a Cosimo, non riuscirà a calmare il suo amico!

A un certo punto, un cablogramma che giungerà dall’America accentuerà ulteriormente in Cosimo i sospetti su Umberto, cosa che ci condurrà spediti verso un’imperdibile “scena madre” a cui assisteremo nell’episodio del Paradiso che Rai 1 manderà in onda venerdì 16 aprile.

Eh sì: durante un importante evento internazionale che si terrà al Circolo, Cosimo irromperà all’improvviso e, davanti a tutti i presenti, inizierà ad accusare il Guarnieri senior per la morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi)!

Tornerà così in prima linea la vicenda (accantonata per diversi mesi) della scomparsa del losco affarista, consorte di Adelaide (Vanessa Gravina): c’è tutto un mistero ancora irrisolto collegato a “che fine ha fatto Achille”, è arrivato il momento di saperne di più? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.