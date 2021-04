Le Veneri del Paradiso delle signore (copyright foto: P. BRUNI)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021: Dopo la telefonata di Beatrice, Marta si mette in viaggio per Milano. Una volta rientrata, lei e Vittorio iniziano a confrontarsi sulle problematiche del loro matrimonio. Cosimo è ora in possesso della lettera del padre e la rilegge continuamente, concentrandosi soprattutto sul passaggio in cui Arturo accusa Umberto; neanche il suo amico Federico riesce a calmarlo.

Riappaiono gli abiti scomparsi dal Paradiso, ma ora evidenziano stranamente dei difetti! Tutti festeggiano Rocco, che ha vinto la gara ciclistica. Le Veneri invitano al cinema Nino, con la speranza di farlo avvicinare a Dora.

Continua la discussione tra Vittorio e Marta, che ora ha appreso anche quello che è accaduto tra il marito e Beatrice; quest’ultima si rende conto che la giovane Guarnieri sa tutto. Al paradiso si comincia a pensare a un tentativo di contraffazione di alcuni vestiti e così, mentre Armando decide di starci particolarmente attento, Giuseppe si sente in difficoltà e se la prende con Girolamo.

Nino accetta l’invito al cinema delle Veneri ma, subito dopo il film, fugge via facendo rimanere malissimo Dora. Dante parla a Umberto e Adelaide di aver proposto il circolo come location di un importante ricevimento per gli investitori esteri, in cui è prevista anche la partecipazione di una personalità davvero di spicco. Intanto Romagnoli rivede anche Marta, che è andata a stare alla Villa: cosa succederà?

Vittorio e Marta continuano a pensarsi, ma per ora rimangono a distanza. Adelaide, vulcanica più che mai, inizia subito a organizzare l’evento internazionale al circolo e coinvolge nella preparazione Ludovica Brancia, escludendo invece Fiorenza. Visto che Dora si è davvero innamorata di Nino, le Veneri iniziano a informarsi sul conto del ragazzo… non sapendo che si tratta di un seminarista (ecco perché non può corrispondere il sentimento della Vianello)!

Giuseppe Amato cerca di intrappolare Irene sulla questione della contraffazione degli abiti e così passa ad Armando una notizia sulla Cipriani: la ragazza sarebbe in cerca di un abito da indossare per una serata che si svolgerà alla Fiera.

Un cablogramma giunto dagli Stati Uniti fa aumentare i sospetti su Umberto da parte di Cosimo, il cui atteggiamento comincia però a preoccupare sia Gabriella che Ludovica. Quando Irene si trova a nascondere un abito, Armando inizia a pensare seriamente che il signor Amato abbia ragione sul conto della Venere.

Dante cerca di modificare il discorso che Federico ha scritto per Umberto in occasione del ricevimento al circolo: il suo scopo è quello di svalutare la figura di Vittorio, ma Beatrice riesce a neutralizzare il piano! Una volta capito che Nino è un seminarista, le Veneri cercano di far sì che Dora si allontani da lui; la giovane, però, non vuol saperne…

Vittorio vorrebbe che con Marta tornasse tutto come prima, mentre lei ancora non appare pronta a metterci una pietra sopra. Armando sta cadendo nel tranello teso da Giuseppe e continua ad avere dei forti sospetti su Irene per quanto concerne la contraffazione degli abiti; mentre Rocco tenta di consolare la Cipriani, succede qualcosa di inatteso.

Cosimo giunge come una furia al ricevimento internazionale al Circolo e inizia di fronte a tutti a lanciare accuse tremende sul conto di Umberto, collegando il commendatore alla morte di Achille Ravasi…

