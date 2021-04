Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021: Marta e Vittorio cercano di capire i motivi che li hanno portati alla crisi coniugale che stanno attraversando. Gabriella ottiene un prestigioso riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda e vorrebbe Cosimo accanto a lei nel giorno della premiazione; lui però è ancora preso dai suoi rancori verso Umberto e non è dell’umore giusto, dunque toccherà a Salvatore consolare la giovane stilista.

Giuseppe, pressato da Agnese, rivela al figlio che non riavrà indietro i soldi. Irene e Rocco non riescono a trovare un modo per stare insieme. Dante è sempre più determinato con Marta e chiede ad Adelaide di non ostacolarlo.

Dante fa recapitare a Villa Guarnieri uno strano regalo per Marta. Salvatore fa confessare al padre i suoi loschi affari e ne resta deluso. Cosimo alla fine accetta di accompagnare Gabriella al Circolo a ritirare il premio. Ludovica viene coinvolta da Marta e Federico nel servizio fotografico per pubblicizzare oltreoceano la collezione a marchio Paradiso.

I Conti sono in piena crisi e Dante ne approfitta per insinuare dei dubbi nella mente e nel cuore di Marta. Vittorio si dimostra uno zio premuroso nei confronti di Serena, che ha un problema con la recita scolastica.

Maria viene corteggiata da Alfredo Perico, il giovane meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette della sua squadra, e Rocco comincia a essere molto geloso; tutto questo viene visto da Irene, che trova così la soluzione per scaricare il siciliano. Agnese ordina a Giuseppe di andare a confessarsi e ringrazia Armando per aver coperto suo marito.

Marcello non ha più vie di fuga e il carabiniere gli consiglia di costituirsi. Vittorio risolve il problema di Serena, alle prese con la recita scolastica di fine anno, facendole una bella sorpresa. A Villa Guarnieri è stato recapitato un altro misterioso regalo da parte di Dante, che è sempre più vicino a Marta.

Irene, sfruttando la gelosia di Rocco per il meccanico, ha ideato un piano per far avvicinare l’Amato a Maria. Giuseppe ha deciso di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria per ripagare il debito al figlio. In un momento in cui nessuno può vederli, Agnese e Armando tornano ai vecchi tempi.

Al Circolo, Gabriella ha appena ricevuto il premio della Camera Nazionale della Moda come stilista dell’anno quando arriva Salvatore per consegnare i dolci ordinati per l’occasione; Cosimo a quel punto nota la naturale confidenza che c’è tra i due e fa una scenata di gelosia alla moglie sotto gli occhi attoniti dei presenti. Al ritorno a casa, tra Cosimo e Gabriella esplode una lite davvero terribile!

Maria resta molto delusa quando scopre per caso che tra Rocco e Irene c’è stato un bacio. Ludovica si rivolge a un suo amico avvocato per aiutare Marcello. Dopo averci pensato molto, Vittorio è deciso a parlare con Marta per convincerla a tornare insieme a lui, ma resta sconvolto quando la trova tra le braccia di Dante!

