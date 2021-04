Maggio è sempre più vicino ormai e, come i fan de Il paradiso delle signore sanno bene, si tratta anche dell’ultimo mese di programmazione della fiction daily di Rai 1 in attesa di una prossima stagione (al momento non ancora ufficiale, ma che appare probabile visto che è già in fase di scrittura).

Intanto proseguono le vicende della quinta annata (la terza in formato quotidiano) e in questo periodo sono al centro della scena le vicende sentimentali di Rocco (Giancarlo Commare). Il giovane siciliano nelle ultime puntate è stato protagonista di un casto bacio con Irene (Francesca Del Fa), che ha fatto pensare ad una risoluzione di questa storia in favore della Cipriani. In realtà sembrano esserci altre sorprese all’orizzonte…

La prossima settimana, infatti, vedremo le carte rimescolarsi nuovamente. Ciò succederà quando Rocco si scoprirà geloso di un giovane meccanico convocato al Paradiso per mettere a punto le biciclette della squadra e che inizierà a corteggiare Maria (Chiara Russo). L’evidente reazione stizzita dell’Amato non passerà inosservata agli occhi di Irene, che a quel punto sembrerà rinunciare a qualsiasi altro avvicinamento nei confronti del ragazzo… ma non solo!

Le anticipazioni indicano che Irene a sorpresa cercherà di far avvicinare Rocco e Maria e per farlo avrà un piano preciso. Ma in tutto questo non mancherà la scoperta che potrebbe ancora una volta mettere tutto in discussione: occhio alla parte finale della prossima settimana, perché il recente bacio tra Irene e Rocco verrà scoperto dalla Puglisi. Cosa succederà a quel punto?

