In questi giorni i telespettatori de Il paradiso delle signore stanno assistendo a una dura presa di posizione da parte di Cosimo (Alessandro Cosentini) dopo che Gabriella (Ilaria Rossi) gli ha consegnato la lettera scritta dal padre Arturo prima di morire.

Dal momento in cui il Bergamini ha letto la missiva del genitore, tutto è cambiato: il giovane, già molto provato dopo il passaggio di mano forzato della sua azienda, ha completamente perso il controllo e ora sembra andare avanti con l’unico scopo di comprendere appieno le accuse lanciate da Arturo contro Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Come abbiamo visto nelle puntate andate in onda di recente, sia Gabriella che Ludovica (Giulia Arena) sono piuttosto in ansia per Cosimo, che però – incurante di tutto e tutti – proseguirà nelle sue indagini private e, dopo aver ricevuto un cablogramma dall’America, irromperà come una furia all’evento internazionale che presto andrà in scena al Circolo, accusando Umberto per la morte di Achille Ravasi!!! “Scena madre” in arrivo, dunque: non perdete l’episodio della fiction daily di Rai 1 in onda venerdì 16 aprile. Ma cosa succederà dopo?

L’eco di quanto sarà accaduto davanti a tutti tra Umberto e Cosimo non si spegnerà così facilmente, tanto da finire pure sui giornali. Sarà quello il momento in cui il commendatore non se la sentirà più di stare a guardare e passerà al contrattacco, suscitando però l’ennesima reazione di Bergamini…

Già. Nonostante Adelaide (Vanessa Gravina) tenterà persino di coinvolgere Gabriella affinché Cosimo venga indotto a più miti consigli, non ci sarà niente da fare: l’uomo si presenterà a Villa Guarnieri e ancora una volta minaccerà Umberto riguardo alla misteriosa scomparsa di Achille!

Dopo tutto ciò, avverrà la svolta: Umberto, viste le continue minacce, si rivolgerà a Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e, nonostante quest’ultimo sia proprio colui che così tanti problemi sta creando a sua figlia Marta (Gloria Radulescu), sarà costretto a chiedergli quello che le anticipazioni definiscono un favore importante.

Cosa accadrà a quel punto? Occhio, perché la vicenda non finisce qui… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.