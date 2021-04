La crisi in corso a Il paradiso delle signore tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) sta per riservare un colpo di scena non solo a noi telespettatori ma anche allo stesso dottor Conti, che forse fino ad ora aveva un tantino sottovalutato il problema rappresentato da Dante Romagnoli (Luca Bastianello). Quest’ultimo sembra giocare molto bene le sue carte con la giovane Guarnieri e, intatti, siamo alla vigilia di una svolta che segnerà le trame dei prossimi giorni.

Occhio alla puntata del 30 aprile: Vittorio si sarà finalmente deciso a parlare con la moglie e avrà tutta l’intenzione di tornare con lei, ma la troverà tra le braccia di Dante e ciò creerà in lui uno stato di forte turbamento!

Fatto sta che, nelle puntate successive, l’atteggiamento di Vittorio verso la consorte muterà radicalmente: un Vittorio ancora sotto shock tratterà Marta in un modo a dir poco scostante e lei non ne capirà il motivo, dato che non si è accorta di essere vista dal marito mentre era insieme al Romagnoli…

Si andrà avanti così per un po’, con Vittorio che in pratica non vorrà neanche sentir parlare di Marta. Le cose, però, potrebbero poi cambiare: Umberto (Roberto Farnesi) inciterà Vittorio a cercare di salvare il suo matrimonio, così il dottor Conti accetterà (non del tutto a cuor leggero) di lavorare insieme alla Guarnieri e al suo rivale in amore.

Questa frequentazione di Vittorio con Marta, sia pure a scopo professionale, sembrerà produrre il “miracolo” che molti telespettatori si augurano: tra marito e moglie il clima si rasserenerà e assisteremo a una sorta di riavvicinamento. Durerà?

Staremo a vedere. Quel che è certo è che ormai il finale di stagione non è lontano e quindi a maggio apprenderemo sicuramente qual è il destino del matrimonio tra Vittorio e Marta. Se si dà un’occhiata ai social, al momento sembrano essere sorprendentemente numerosi gli aficionados del programma che pensano che alla fine Marta sceglierà Dante e non Vittorio, ritenendo che la narrazione ci stia portando verso quella direzione. Sensazione giusta o sbagliata? Lo sapremo entro poche settimane!

