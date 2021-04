Come già anticipato, a Il paradiso delle signore la truffa orchestrata da Girolamo (Sergio Vespertino) con la collaborazione di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) finirà per coinvolgere qualcuno che con questa faccenda non ha niente a che fare: Irene (Francesca Del Fa)!

Giuseppe, infatti, per un certo periodo di tempo riuscirà a sviare i sospetti spostandoli proprio sulla povera signorina Cipriani e purtroppo Armando (Pietro Genuardi) almeno inizialmente cadrà nel tranello dell’Amato senior. L’aspetto particolare di questa situazione, però, è che avrà a sorpresa una ripercussione di ben altro tipo e sarà destinata a sbloccare un sentimento che forse è latente da sin troppo tempo…

Eh sì. Occhio alla puntata di venerdì 16 aprile, quando Irene avrà evidentemente bisogno di essere consolata e a tale “consolazione” provvederà Rocco (Giancarlo Commare). Solo che, a forza di consolare, le cose prenderanno velocemente un’altra piega!

Già. Rocco e Irene condivideranno un bacio e tale effusione sarà in grado di portare nei diretti interessati un “effetto domino” di grandi proporzioni nelle puntate successive della fiction daily di Rai 1: la Cipriani, in preda alla confusione più totale, avvertirà dei notevoli sensi di colpa verso Maria, la quale – ignara di tutto – nel suo cuore sarà intanto sempre più vicina a Rocco.

Peccato che per quest'ultimo non si possa dire lo stesso: per il ragazzo, quello che è accaduto con Irene avrà un notevole peso e non è così facilmente dimenticabile. Maria è dunque destinata a soffrire?