Fiction IMMA TATARANNI 2: quando esce, anticipazioni, cast

Imma Tataranni torna sulla scena del crimine. Sono in corso le riprese della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, l’amata fiction rivelazione dell’autunno 2019 che si ispira ai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia, con protagonista Vanessa Scalera nei panni del brillante magistrato dal look eccentrico e stravagante.

Leggi anche: Fiction BUONGIORNO MAMMA: cast, trama, anticipazioni, quante puntate

A fronte del grande successo della prima stagione (che ha ottenuto una media di circa 4.800.000 spettatori e il 22% di share), la seconda stagione sarà formata da otto episodi (due in più rispetto alla prima annata). A fare da sfondo alle nuove trame dirette da Francesco Amato c’è ancora una volta l’antica e suggestiva cornice di Matera, con i suoi vicoli, le sue piazze e i suoi meravigliosi palazzi storici che si avvarranno anche della bellezza mozzafiato dei borghi della Val D’Agri.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ma qual è il segreto del successo della variopinta e caparbia Imma Tataranni? Sicuramente il suo essere una donna brillante ma spudoratamente umana che, nonostante i suoi tanti difetti, è riuscita ad affermarsi in un mondo prevalentemente maschile. Imma, con il suo look singolare e personale, corre senza sosta tra le stradine di Matera e con impavida destrezza combatte crimine e corruzione.

Oltre alla geniale protagonista, la serie può contare su personaggi molto interessanti che hanno contribuito a farla diventare un piccolo cult, come Pietro (Massimiliano Gallo), marito innamorato e super complice della Tataranni, la figlia Valentina (Alice Azzariti) – alle prese con un’adolescenza ribelle – e una suocera conservatrice e tradizionalista ma soprattutto innamorata di suo figlio (a cui presta il volto l’attrice Dora Romano) con la quale Imma non va per niente d’accordo. Oltre alla famiglia, ci sono l’affascinante e insicuro appuntato Ippazio Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, e il medico legale Taccardi (Carlo De Ruggieri).

Le riprese sono iniziate lo scorso 23 marzo e proseguiranno a ritmo serrato fino al 5 luglio, per approdare su Rai 1 nell’autunno 2021. Dunque, ancora qualche mese e il pubblico potrà tornare nel bizzarro e singolare mondo di Imma Tataranni. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.