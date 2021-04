Ci sono state molte donne nella vita di André Konopka (Joachim Lätsch) e ognuna ha avuto un ruolo importante nella crescita dello chef. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà un nuovo personaggio femminile ad aiutare il cuoco ad uscire da una situazione drammatica… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André ha un incidente

Dopo la recente fine della sua storia con Linda (Julia Grimpe), André si era ripromesso di prendersi una pausa dall’amore e concentrarsi piuttosto su lavoro e amicizia. Il destino, però, ha altro in serbo per lui…

Il difficile rapporto con Rosalie (Natalie Alison) porterà infatti lo chef sull’orlo di una crisi di nervi, tanto da spingerlo a commettere un’imprudenza dalle conseguenze devastanti. In seguito ad un litigio con la Engel, André lascerà infatti un’escursione in barca tornando verso il Fürstenhof attraversando a piedi un fiume di montagna.

Ebbene, a causa di una distrazione, l’uomo scivolerà e cadrà rovinosamente battendo con violenza la testa contro una pietra. Privo di conoscenza a causa del colpo subito, André rischierà di morire annegato, ma un “angelo” accorrerà in suo soccorso…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leentje salva André

Una turista olandese in vacanza in Baviera si accorgerà infatti che l’uomo è in difficoltà e non esiterà a precipitarsi nel fiume per aiutarlo. Grazie al coraggio della bella sconosciuta, Konopka riuscirà così a salvarsi ancora una volta e, inutile dirlo, non dimenticherà il gesto della sua salvatrice.

Sarà questo l’incontro tra André e Leentje van Straaten, un nuovo personaggio destinato a farci compagnia per qualche tempo. La donna non solo si innamorerà (ricambiata) dell’affascinante chef, ma accompagnerà anche quest’ultimo in un lungo percorso per ritrovare se stesso portandolo a prendere delle decisioni che stravolgeranno la vita di entrambi…

Tempesta d’amore, casting news: Antje Mairich interpreta Leentje van Straaten

Il personaggio di Leentje van Straaten verrà interpretato da Antje Mairich, attrice tedesca classe 1974. Molto attiva in Germania sia in campo teatrale che televisivo, l’interprete ha preso parte a numerosi film e serie tv tra cui le celebri My Life e SOKO.

La Mairich farà il suo debutto a Tempesta d’amore nel corso della puntata 3473 rimanendo inizialmente in scena per sole due puntate. Sarà infatti solo tra parecchio tempo – e, precisamente, nella puntata 3524 – che il personaggio di Leentje tornerà al Fürstenhof. E questa volta non si tratterà di una toccata e fuga… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

