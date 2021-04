Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 18 a sabato 24 aprile 2021:

Franzi nota che gli eventi degli ultimi giorni l’hanno resa insicura, al punto da portarla a chiedersi se Steffen sia l’uomo giusto per lei: sta davvero sposando l’uomo che ama più di ogni altra cosa al mondo?

Christoph e Werner restano allibiti nello scoprire che la polizia ha dei dubbi sulla colpevolezza di Ariane e ha invece inserito loro due nella lista dei sospettati. Christoph chiede dunque a Schulz di mettersi alla ricerca di prove contro la Kalenberg…

André continua a non ricordare nulla, ma si rende conto di saper cucinare… e anche molto bene! L’uomo inizia a trascorrere sempre più tempo con Leentje, con cui nasce un rapporto speciale. E così la donna gli propone di seguirla in Olanda per lavorare insieme nel suo piccolo ristorante.

Vedendo Tim e Franzi soffrire a causa dei reciproci sentimenti, Amelie prende una decisione sofferta: rivelare ai due innamorati gli intrighi di cui sono stati vittime inconsapevoli.

Cornelia ha baciato accidentalmente Robert e non riesce a dimenticare quel momento magico. Al contrario lui sembra semplicemente divertito. A quel punto la Holle capisce che Saalfeld non ricambia i suoi sentimenti…

Amelie rivela a Tim la verità sugli intrighi di Steffen, ma quest’ultimo si ostina a negare tutto. Con un piccolo inganno, la Limbach riesce a portare Baumgartner a tradirsi di fronte a Franzi…

Werner e Christoph non riescono ad ottenere le prove per incastrare Ariane, ma decidono di bluffare. Christoph fa dunque credere alla Kalenberg di avere in mano un video che la incrimina: lei ci cascherà?

Michael e Rosalie cercano disperatamente André, che sembra svanito nel nulla…

Sconvolta dagli intrighi di Steffen, Franzi tronca di netto la loro relazione e si getta tra le braccia di Tim. I due protagonisti possono così finalmente stare insieme!

Benché consapevole del fatto che Robert non ricambi i suoi sentimenti, Cornelia non riesce a dimenticare il loro bacio e decide di lottare per Saalfeld.

Ariane ha trovato un modo per mettere sotto pressione i Saalfeld: se non la lasceranno in pace, lei denuncerà Robert per tentato omicidio!

Franzi e Tim sono al settimo cielo: ora che Steffen è fuori dai giochi, due possono finalmente essere felici insieme. La loro prima serata insieme, però, rischia di fallire…

Mentre sono alla ricerca di André, Rosalie e Michael incontrano lo scrittore di gialli Joell Wauters. Poco dopo, Rosalie riceve una foto che mostra André sorridente insieme a una donna. E a quel punto la Engel non ha più dubbi: lo chef se n’è andato di sua spontanea volontà!

André propone un compromesso ai Saalfeld: cederà a una parte delle sue quote se loro distruggeranno le prove in loro possesso. Christoph e Werner sono tentati dalla proposta, mentre Robert non ne vuole sapere…

Quando Cornelia scopre che Robert sta pensando di partire, capisce che non le resta molto tempo per rivelargli i suoi sentimenti. E così, dopo aver scoperto che Saalfeld era innamorato di lei in passato, decide di dichiararsi…

Werner ignora le richieste di Robert e firma un accordo con Ariane. Furioso, Robert decide di andarsene!

Franzi è entusiasta della sorpresa di Tim e i due passano una notte romantica insieme. Quando l’indomani i due innamorati tornano al Fürstenhof, Steffen trattiene a fatica la gelosia…

Ariane e Christoph annunciano che d’ora in poi gestiranno di nuovo il Fürstenhof insieme. Un annuncio che spiazza tutti…

Werner spiega al figlio di avere bisogno di lui e così Robert cerca un compromesso col genitore. Quando però quest’ultimo si dimostra inflessibile, il giovane Saalfeld perde la pazienza e fa le valigie.

Lucy è al settimo cielo: il giovane e affascinante scrittore Joell Wauters è ospite al Fürstenhof! Determinata a conquistarlo, la ragazza entra nella stanza dell’uomo e inizia a sfogliare un manoscritto. Proprio in quel momento, però, il proprietario si presenta alla porta…

