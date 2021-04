Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 25 aprile a sabato 1° maggio 2021:

Selina e Christoph vanno insieme a un ballo di beneficenza e finiscono per avvicinarsi. Proprio quando i due stanno godendosi un momento di intimità, però, Ariane riesce a rovinare l’atmosfera.

Alla luce dei crimini commessi da Steffen, Franzi non se la sente più di lavorare con lui e si offre di acquistare la sua parte della Spatzl. Baumgartner, però, non ci sta…

Lucy cerca di sfuggire dalla situazione imbarazzante in cui si è cacciata e fugge dalla stanza di Joell con una scusa. A sorpresa, però, poco dopo l’uomo le chiede un favore…

Christoph decide di essere onesto con Selina e le rivela tutti i dettagli del suo accordo con Ariane. A quel punto, però, la donna pretende di vedere delle prove…

Tim prova a convincere Steffen a vendergli la Spatzl, ma finisce solo per peggiorare le cose: roso dalla gelosia, Baumgartner dichiara infatti di essere pronto a far fallire l’azienda!

Cornelia rimane devastata nello scoprire che Robert non ricambia i suoi sentimenti. Nel frattempo Werner viene a sapere che figlio è partito senza salutarlo e – dietro consiglio dei Sonnbichler – decide di seguirlo e lottare per una riconciliazione…

Selina ne ha abbastanza: è stanca di essere una pedina tra Christoph e Ariane! Nel frattempo Saalfeld decide di distruggere la nemica una volta per tutte e chiede aiuto a Schulz Jr…

Lucy racconta a Joell di quanto le manchi Romy e lui le suggerisce di fare una seduta spiritica per entrare in contatto con lo spirito della sorella. Il tentativo, però si rivela un buco nell’acqua e Joell cerca di consolare la ragazza, avvicinandosi pericolosamente a lei…

Franzi fa un altro tentativo per convincere Steffen a venderle la Spatzl, ma senza successo. Proprio quando la Krummbiegl sta per perdere la speranza, Baumgartner cambia però improvvisamente idea! Cosa sarà successo?

Michael nota che Rosalie sta spacciando le torte surgelate di un produttore all’ingrosso come creazioni del suo presunto nuovo pasticcere. Furioso, il medico le dice chiaramente che sta commettendo una frode…

Christoph è entrato in possesso di un siero della verità con l’aiuto del quale intende far confessare ad Ariane l’attentato contro il Fürstenhof. L’uomo riesce a somministrare la sostanza alla Kalenberg, grazie all’aiuto di Tim. Quest’ultimo vede infatti ormai nella dark lady un pericolo per se stesso e per Franzi. Ariane confesserà tutto?

Hildegard teme che Rosalie si rovinerà la reputazione se continua a spacciare torte surgelate per prodotti freschi. Poco dopo la Engel scopre che Amelie ha un grande talento come pasticciera e le viene un’idea…

Dopo il fallimento della loro seduta spiritica, Joell confessa a Lucy di avere un blocco creativo e di temere di non riuscire a finire in tempo il suo nuovo romanzo.

Sotto l’influenza del siero della verità, Ariane ha una visione di Karl e gli chiede di perdonarla. Prima che Christoph possa ottenere maggiori informazioni da Ariane, però, Selina arriva all’improvviso!

Lucy propone a Joell una partita di basket come distrazione. Durante il gioco, però, il ragazzo si ferisce ad un polso e così Michael gli concede una pausa dalla scrittura: per il giovane scrittore si tratta di una manna dal cielo!

Rosalie vuole che Amelie le fornisca torte e crostate fatte in casa, ma la ragazza ha troppo da fare con il lavoro in scuderia per poter produrre dolci con regolarità. Decisa ad aiutare la Engel, la Limbach decide così di insegnarle a cucinare. Ci riuscirà?

Lucy vuole aiutare Joell a ritrovare l’ispirazione per il suo romanzo, ma ogni sforzo risulta vano. A quel punto Joell decide di lasciare il Fürstenhof!

Christoph segue Ariane, sperando che lei lo conduca fino al corpo di Karl, ma viene fermato da Franzi. Nel frattempo la Kalenberg si accorge di essere seguita e tende una trappola all’albergatore…

Pur di impedire che Joell lasci il Fürstenhof, Lucy si inventa una storia di fantasmi che infesterebbero proprio l’hotel. Lo scrittore ci cascherà?

Cornelia sta cercando un nuovo posto dove stare perché il suo appartamento è infestato dai funghi. Quando Vanessa lo viene a sapere, convince Alfons e Hildegard a prendere Cornelia come inquilina. Ben presto, però, risulta evidente che la convivenza non sarà facile…

