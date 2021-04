Christoph e Werner di fronte alla bomba di Ariane, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17 aprile 2021: Ariane procede con l’ultima fase del suo piano per distruggere il Fürstenhof: fa cancellare tutte le prenotazioni dell’hotel per permettere che l’impianto elettrico venga rinnovato. Christoph e Werner sospettano subito che ci sia sotto qualcosa di losco…

Michael e Sebastian arrivano in finale e Rosalie è costretta a scegliere se far vincere l’uomo che ama o quello che le ha promesso il denaro. Cosa deciderà?

Robert ha quasi strangolato Ariane, che ora minaccia di denunciarlo se non lascerà il Fürstenhof entro 48 ore!

Franzi scopre che Tim ha solo finto di aver dimenticato il suo cellulare per trascorrere del tempo insieme a lei nel bosco. Mentre Saalfeld trova sempre più difficile nascondere ad Amelie i suoi sentimenti per Franzi, quest’ultima si concentra su Steffen e sull’imminente matrimonio.

Michael scopre che Rosalie lo ha aiutato a vincere e le chiede spiegazioni. A quel punto la donna confessa di essersi innamorata di lui!

Ariane annuncia che il Fürstenhof rimarrà completamente chiuso per alcuni giorni per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione. Christoph teme che la dark lady stia progettando un nuovo intrigo…

Mentre il matrimonio di Franzi e Steffen si avvicina, Tim si rende conto che il suo cuore batte ancora per la Krummbiegl. A quel punto il ragazzo decide di essere onesto con Amelie e le confessa di non poter più stare con lei.

Rosalie è delusa: la dichiarazione non ottiene l’effetto desiderato, tanto che Michael le fa capire chiaramente di non essere pronto per una nuova relazione. Lei, però, non è disposta ad arrendersi così facilmente…

Christoph cerca disperatamente alleati nella lotta contro Ariane, ma senza successo: né Selina, né Robert, né Werner sono disposti ad aiutarlo! E così l’uomo si ritrova a dover lottare da solo contro la dark lady…

A Robert viene l’idea di sfruttare i giorni in cui l’hotel rimarrà chiuso per organizzare un’escursione avventurosa per tutti i dipendenti del Fürstenhof. L’entusiasmo tra i colleghi è immediato!

I sospetti di Christoph vengono confermati: c’è qualcosa che non va nel progetto di ristrutturazione dell’hotel. Dopo aver notato che gli uomini assunti da Ariane si comportano in modo sospetto, Saalfeld cerca di scoprire di più, aprendo il furgone dei presunti elettricisti…

La toccante dichiarazione d’amore di Tim sconvolge Franzi. Invece di riconsiderare il suo matrimonio con Steffen, però, la ragazza cerca di sfuggire ai propri sentimenti anticipando addirittura la data delle nozze! E così la Krummbiegl propone a Steffen di volare spontaneamente in Danimarca per sposarsi l’indomani.

Rosalie vorrebbe partecipare alla gita in barca organizzata da Robert, ma è di turno al Cafè Liebling. La donna manipola dunque André per farsi sostituire. Peccato che l’uomo scopra di essere stato ingannato…

Alfons e Hildegard decidono di non partecipare alla gita in barca, preferendo passare il tempo a sistemare il loro giardino. Vanessa, che vuole evitare Robert, tiene loro compagnia. All’ultimo momento, però, Alfons cambia idea e si unisce spontaneamente al gruppo della barca…

Franzi e Steffen sono pronti a volare in Danimarca per il loro matrimonio-lampo. Ma poco prima della partenza, la Krummbiegl si rende conto di aver dimenticato il suo portafortuna e si precipita al Fürstenhof per recuperarlo…

Né Rosalie né André vogliono perdersi il viaggio in barca e così si presentano entrambi, salvo poi passare il tempo a litigare. Quando Michael si schiera dalla parte di Rosalie, Konopka ne ha abbastanza e decide di tornare al Fürstenhof…

Cornelia non vede l’ora di fare il viaggio in barca insieme a Robert nella speranza di avvicinarsi a lui. Peccato che Saalfeld la veda solo come una buona amica… al contrario della loro guida turistica Manuel! Quest’ultimo, infatti, inizia a corteggiare apertamente la Holle…

Tornata al Fürstenhof, Franzi incontra Tim, che sta cercando Christoph. Ai due ragazzi diventa subito chiaro che c’è qualcosa che non va…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sulla strada di casa, André scivola e cade rovinosamente nel fiume battendo con violenza la testa contro una pietra. Proprio mentre lo chef sta per annegare, una bella sconosciuta lo trae in salvo!

Durante il viaggio in barca Cornelia si rende sempre più conto che Robert non ricambia i suoi sentimenti. E così, quando Manuel le chiede di raggiungerlo nella sua tenda per un appuntamento romantico, la donna accetta! Peccato che – a causa dell’oscurità – la Holle entri accidentalmente nella tenda sbagliata …

Ariane è pronta a godersi il risultato del suo diabolico piano: la distruzione totale del Fürstenhof e la morte di Christoph grazie all’esplosione di una bomba da lei piazzata di hotel!

Quando la bella soccorritrice di André – Leentje – gli chiede come si chiama, l’uomo si rende conto di non ricordare nulla. Preoccupata, la donna vorrebbe portarlo in ospedale, ma lui esita: non è sicuro di voler davvero sapere chi è o era…

Sentendo la mancanza di Alfons, Hildegard decide spontaneamente di raggiungerlo e unirsi alla gita in barca.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.