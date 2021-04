UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 30 aprile 2021

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 30 aprile 2021:

La polizia è nuovamente ai Cantieri e intanto Pietro Abbate ha denigrato l’immagine di Roberto davanti al cliente dello yacht. Ora la situazione si fa sempre più ingarbugliata per Ferri e per Franco, che vengono pure convocati in Commissariato.

Silvia conosce un nuovo cliente del Vulcano, intanto Guido fa visita a Michele e lo spinge a riprendere in mano le redini della propria vita.

Jimmy racconta a Giulia e Niko del viaggio a Berlino, mentre Renato, alle prese col bagaglio sbagliato, dovrà rimediare senza attirare l’attenzione di Raffaele.

