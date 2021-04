Di recente abbiamo avuto modo di intervistare Maurizio Aiello, che, pur non potendo ovviamente fornire anticipazioni, ci ha fatto capire che nelle prossime puntate di Un posto al sole il suo Alberto Palladini avrà ancora da soffrire (QUI l’intervista completa). E infatti sono le stesse trame a breve termine a svelarci che “per Alberto, le cose sembrano mettersi davvero male“…

Ma non solo. Gli spoiler ci portano ad affrontare un tema di cui in realtà vi abbiamo già accennato in tempi non sospetti. Nei prossimi episodi di Upas la complessa situazione dei Cantieri non sfuggirà al Palladini, che ne rimarrà piuttosto scosso: la terribile china discendente dell’azienda che porta il nome della sua famiglia avrà su di lui delle “ripercussioni imprevedibili”…

Eh sì. Gira voce già da un po’ che Alberto potrebbe tornare in qualche modo nelle vicende collegate ai Cantieri e a questo punto viene da pensare che non sia proprio un caso se le prime scene girate da Nina Soldano (Marina) al suo ritorno sul set sono state proprio con Maurizio Aiello. Staremo a vedere…

Intanto vi anticipiamo che ai Cantieri le cose continueranno ad andare malissimo, con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) impegnato a predisporre una sorta di “piano estremo” in grado di limitare i danni. L’imprenditore prenderà insomma una decisione che potrebbe cambiare il destino di tutti!

Quanto a Franco Boschi (Peppe Zarbo), le sue indagini lo metteranno sempre di più in una situazione di rischio, ma a rischiare sarà molto presto anche la sua tranquillità familiare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

