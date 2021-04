Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021: Mentre Roberto continua ad avere molti problemi da affrontare, le indagini che Franco sta conducendo sugli incidenti ai Cantieri lo portano a rischiare seriamente! Samuel corteggia a suo modo Speranza nel tentativo di conquistarla, intanto Vittorio cerca di resistere al fascino della giovane Altieri. Inoltre, il figlio di Guido tenta di sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni di Patrizio.

La determinazione a ottenere giustizia porta Franco a mettere a rischio il suo ménage familiare. Roberto Ferri incassa un nuovo duro colpo nella gestione dei Cantieri. Patrizio e Vittorio litigano su chi dovrà impegnarsi a pulire casa ma, quando i due sembrano ormai rassegnati a rimboccarsi entrambi le maniche, scoprono che qualcuno ha intanto fatto loro una sorpresa!

Dopo il momento di sconforto, Ferri va avanti per la sua strada e prende una decisione che potrebbe cambiare drasticamente il destino degli operai e dei Cantieri. Franco cerca di risolvere le questioni in famiglia. Tornata dalla vacanza con Michele, Silvia si confida con Guido sulla sua situazione sentimentale. Patrizio e Vittorio si chiedono chi abbia messo ordine in casa loro!

Roberto prova a portare avanti un piano estremo per ridurre i danni derivanti dalla crisi dei Cantieri. La probabile fine dei Cantieri, che portano il nome della sua famiglia, colpisce anche Alberto e ha delle ripercussioni imprevedibili su di lui. Silvia riceve un caloroso bentornato da un nuovo cliente abituale del Vulcano, mentre Michele deve reagire a una brutta e inaspettata notizia.

Ferri cerca di mettere in atto le sue contromosse per mitigare i danni, ma Franco non accetta l’idea che gli operai possano pagare il prezzo di quella situazione. Per Alberto, le cose sembrano mettersi davvero male. Guido non ne può più dei “lamenti d’amore” di Salvatore Cerruti e prende un’iniziativa! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

