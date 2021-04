Dalle attuali puntate di Un posto al sole si evince ormai chiaramente che per Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) è all’orizzonte una trasferta a Berlino, che servirà soprattutto a lui per ritemprarsi dopo il brutto spavento (dovuto alla sua salute) che ha caratterizzato le ultime settimane.

Il Sartori dovrà presto compiere una scelta su cosa fare per non correre ulteriori rischi (si arriverà all’intervento chirurgico?), ma intanto lui e la sua famiglia intendono concedersi la grande festa per i 60 anni di mamma Monica.

Peccato però che questa situazione abbia un’evidente “nota stonata” di cui tutti ci siamo già accorti: il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), figlio di Niko (Luca Turco) ma anche nipotino della festeggiata, sembra essere stato completamente “bypassato” e nessuno si è premurato di invitarlo al party. Il bambino è ovviamente deluso dall’accaduto, ma più di lui ci è rimasto male Renato (Marzio Honorato), che ora vuole fare qualcosa per proteggere la serenità di Jimmy.

Nelle puntate in onda da lunedì, vedremo dunque il Poggi senior tessere una vera e propria “tela diplomatica” per permettere al nipote di partecipare ai festeggiamenti in Germania. I tentativi che Renato farà per “ammorbidire” Niko risulteranno però vani, perché il ragazzo non intende recarsi a Berlino per via oltretutto del forte rischio di litigare con Micaela (e non solo con lei).

Così, a quel punto, Renato in versione “cuore di nonno” farà qualcosa di molto bello nei confronti dell’amato Jimmy: mettendo per una volta da parte la sua proverbiale sedentarietà, si offrirà lui di accompagnare il bimbo all’estero, in modo che possa rivedere sua madre dopo tanto tempo e prendere parte alla festa di Monica. Tutti in Germania, dunque!

