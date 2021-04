Anticipazioni puntata 1161 di Una vita di lunedì 26 e martedì 27 aprile 2021: Una Genoveva più che mai infuriata caccia Marcia da casa di Felipe, successivamente le ordina di lasciare l’uomo in pace una volta per tutte. Inoltre, quando a Marcia cade un fazzoletto, Ursula lo raccoglie e lo tiene per sé…

Golden va a casa di José Miguel e gli chiede di partire per Hollywood per girare il suo prossimo film. Bellita a quel punto si arrabbia ma poi si sente male e sviene…

Camino si reca da Maite per chiederle delucidazioni riguardo alla sua partenza. Ma tra le due donne scoppia la passione…

I domestici non riescono a vincere alla lotteria: addio sogni di ricchezza!

Arantxa e Cesareo, dopo aver parlato tra loro, si baciano. Jacinto arriva in quel momento in soffitta e se ne accorge…

