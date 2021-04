Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 19 a sabato 24 aprile 2021: Provocata da Ursula, Genoveva si augura la fine della Dicenta. Il commissario Mendez indaga nel quartiere e interroga Marcia sulla lite tra Felipe e Santiago. In ospedale l’avvocato, assistito da Genoveva, si risveglia ma resta in osservazione. Jacinto e Marcelina, convinti che il messaggio della zia Anita riguardi il numero vincente della lotteria, iniziano a cercarlo. Margarita insinua sempre più in Bellita il dubbio sul comportamento di José.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni: MARCIA arrestata per l’omicidio di URSULA!

Arantxa, inviata dalla padrona, equivoca quando vede l’uomo abbracciare Esther. Maite perora la causa di Camino con Felicia, chiedendole di mandarla alla scuola di Belle Arti, ma la donna rifiuta. Scossa dalle parole di Genoveva, Ursula, in convento, chiede un confessore. Santiago chiede a Marcia di fornirgli un alibi per l’ora dell’investimento di Felipe; poco dopo, arriva Mendez a prelevarlo.

Jacinto compra un biglietto della lotteria e Marcelina pretende che un’eventuale vincita venga divisa per tre, ma Casilda protesta. Camino si riconcilia con la madre e minimizza il proprio malumore, ma Felicia va comunque da Maite in cerca di spiegazioni.

Emilio chiede la mano di Cinta e José Miguel acconsente con gioia, ma il momento di felicità viene rovinato da Bellita che, ferita per il sospetto tradimento del marito, fa alla figlia un discorso deprimente e pieno di amarezza.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Santiago viene arrestato e Marcia decide di mentire e di fornirgli un alibi, come lui le aveva chiesto. Mendez informa Felipe e Genoveva che una misteriosa dama di carità è andata a far visita ad Andrade in carcere sotto falso nome; Genoveva, capendo subito che si tratta di Ursula, convoca la donna, che si presenta vestita da monaca e le offre un’ingente somma di denaro per lasciare Acacias e sparire per sempre.

Le liti tra Bellita e José Miguel continuano a peggiorare: la donna è convinta che il marito la tradisca con Esther. Genoveva crede che Ursula sia coinvolta nell’incidente di Felipe e le offre del denaro per andarsene da Acacias, ma la donna rifiuta. Felicia incolpa Maite del malessere di Camino e la pittrice decide di andarsene da Acacias. Quando Marcia va a trovare Santiago in prigione, Andrade la minaccia e le dice che presto sarà libero.

Ramon confida a Marcia che la sua testimonianza contro Andrade è decisiva per ottenere giustizia. Jacinto decide di accontentare Casilda dividendo equamente la vincita del biglietto della lotteria in due parti. Felipe esce dall’ospedale e torna a casa, seppur non del tutto ristabilito; Marcia gli fa visita e confessa di provare ancora qualcosa per lui, ma Genoveva scopre i due ex amanti mentre si stanno per baciare.

Genoveva caccia Marcia da casa di Felipe; più tardi va in bottega e le intima di lasciarlo in pace una volta per tutte. A Marcia cade un fazzoletto e Ursula se ne impossessa. Golden va a casa di José Miguel e gli propone di partire per Hollywood per girare la sua prossima pellicola. Bellita si infuria, ha un malore e sviene. Camino va nell’atelier di Maite per chiederle spiegazioni riguardo alla sua partenza. Le due donne finiscono per baciarsi appassionatamente.

I domestici non vincono alla lotteria e il loro sogno di diventare ricchi svanisce. Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano. Jacinto giunge in quel momento in soffitta e li vede. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI