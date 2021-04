Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 26 aprile a sabato 1° maggio 2021: Camino va nell’atelier di Maite per chiederle spiegazioni riguardo alla sua partenza. Le due donne finiscono per baciarsi appassionatamente. I domestici non vincono alla lotteria e il loro sogno di diventare ricchi svanisce. Arantxa si confida con Cesareo e i due si baciano. Jacinto giunge in quel momento in soffitta e li vede.

Dopo essere svenuta, Bellita resta a lungo incosciente senza dare segni di miglioramento, nonostante il ricostituente prescritto dal dottore; la famiglia comincia a temere il peggio. Durante un momento di intimità, Maite promette a Camino che rimanderà il suo ritorno in Francia per non separarsi da lei, in cambio però le chiede di fingere agli occhi di tutti di provare interesse per un ragazzo.

Felicia è determinata a trovare un pretendente per la figlia, la quale si mostra incredibilmente accondiscendente. Palesemente turbata dall’arrivo di un misterioso biglietto, Agustina si prepara a partire di gran fretta, dicendo di dover raggiungere una sorella in difficoltà. Felipe organizza una cena romantica per chiedere a Genoveva di sposarlo, ma la donna rifiuta la proposta.

Genoveva afferma di voler crescere il bambino da sola all’estero. Marcia è sempre più sospettosa di Santiago, dopo averlo visto parlare per strada con Ursula. José, Cinta e Arantxa sono preoccupati per la salute di Bellita. Una lettera del medico avverte che nel sangue della donna c’è qualcosa di strano e che potrebbe essere grave. Marcelina accetta l’aiuto di Servante e si farà estrarre il dente.

Jacinto e Casilda capiscono che la zia Anita, in realtà, voleva che partecipassero alla lotteria natalizia; la speranza di diventare ricchi si riaccende. Intanto il primo pretendente di Camino viene bocciato.

Genoveva paga a Santiago un cospicuo anticipo promettendogli una somma esorbitante se farà quello che gli ha chiesto. Santiago è dubbioso, quasi sconvolto, ma accetta. Cosa staranno escogitando?

Cesareo sospetta che Camino continui a vedere Maite di nascosto e va a bussare alla porta della pittrice proprio mentre le due sono insieme. Le sorprenderà? La salute di Bellita non migliora e i Dominguez sono devastati; Cinta vuole annullare il proprio debutto e José Miguel salta di nuovo uno spettacolo senza avvisare, tanto che Esther lo avverte che il suo posto nella compagnia è a rischio.

Dopo aver troncato con Marcia, Felipe chiede di nuovo in sposa Genoveva, che stavolta accetta. Intanto Andrade manda Velasco a minacciare la donna, colpevole di non impegnarsi abbastanza per boicottare il processo; il legale prezzolato la mette in guardia, ma lei non sembra intimorita. Dopo l’ennesima domanda tranello, Marcia ha la conferma che Santiago mente e, tornata dal tribunale (dove ha deposto nel processo contro Andrade), accusa il sedicente marito di essere un impostore.

Santiago mostra a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insiste nel voler sapere chi sia lui veramente. Mister Golden dice a José Miguel che è disposto ad attendere che sua moglie si ristabilisca. Bellita sembra migliorare. Quando Margarita si accinge a versarle altro veleno nel tè, viene sorpresa da Emilio che resta sconcertato. Un nuovo tentativo di Servante di cavare il dente a Marcelina si risolve nell’ennesimo fiasco.

