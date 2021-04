UNA VITA, anticipazioni dal 3 all’8 maggio: MARGARITA viene scoperta e…

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 3 a sabato 8 maggio 2021: Santiago mostra a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insiste nel voler sapere chi sia lui veramente.

Mister Golden dice a José Miguel che è disposto ad attendere che sua moglie si ristabilisca. Bellita sembra migliorare. Quando Margarita si accinge a versarle altro veleno nel tè, viene sorpresa da Emilio, che resta sconcertato. Un nuovo tentativo di Servante di cavare il dente a Marcelina si risolve nell’ennesimo fiasco.

Felipe torna dal tribunale soddisfatto della propria deposizione: Andrade sembra avere i giorni contati. Ursula, in convento, scrive misteriose lettere ai vicini, poi va a fare visita ad Andrade in carcere; in cambio del suo aiuto contro Genoveva, le rivela la verità sull’identità di Santiago: il marito di Marcia in realtà è morto.

Margarita, scoperta da Emilio mentre versava del veleno nel tè per Bellita, gli dà qualche spiegazione molto vaga e poi se ne va, dimenticando la borsetta con la fiala. Marcia rifiuta la proposta di Santiago di andare a Cuba, finché lui non le dirà chi è davvero.

Andrade confessa a Ursula che il vero Santiago è morto. Rosina, convinta che suo marito la tradisca con Maite, si presenta a casa della pittrice; qui scopre però che i loro incontri avevano un fine molto diverso: i due vogliono aprire una galleria d’arte.

Genoveva e Felipe iniziano a organizzare le nozze. Cesareo confessa a Felicia che Camino si vede di nascosto con Maite. La donna, furiosa, chiede alla pittrice di stare lontana da sua figlia. Jacinto e Casilda vincono un premio minore alla lotteria. I Dominguez ricevono il referto del laboratorio e scoprono che Bellita è stata avvelenata.

Santiago rivela a Marcia la sua vera identità: è Israel, il fratello gemello del marito morto, venuto ad Acacias su ordine di Andrade per impedire il matrimonio di Marcia con Felipe. Emilio rivela a Cinta, José Miguel e Arantxa di aver visto Margarita aggiungere una misteriosa polverina nel tè di Bellita. Fortunatamente Emilio aveva raccolto il sacchetto con la boccetta che Margarita aveva fatto cadere e così José Miguel corre subito dal medico per farla analizzare.

È la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a passare la serata con i propri cari. Il gemello di Santiago dice a Marcia di essere realmente innamorato di lei e, nonostante la rabbia, la ragazza non lo allontana. Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva a insinuare che il padre del bambino che aspetta possa non essere Felipe, ma il presunto Santiago.

Servante convince Cesareo e Jacinto a cantare loro la serenata per Arantxa. Le analisi confermano intanto che Margarita ha somministrato un potente veleno a Bellita, ma l’ignara donna chiede alla famiglia di rintracciare l’amica per invitarla a cena. Cinta allora escogita un piano che, grazie all’aiuto di Liberto ed Emilio, porta all’arresto di Margarita.

Dopo aver discusso anche con il fratello, Camino prepara una cena a sorpresa per la famiglia e chiede perdono a Felicia. Genoveva affida un misterioso incarico a Velasco. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

