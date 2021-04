Felipe e Genoveva / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1150 di Una vita di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021: Santiago rivela a Marcia di aver guadagnato il denaro grazie al gioco d’azzardo e le assicura che si terrà lontano dalle bische.

La vicinanza di Maite con le domestiche dà molto fastidio a Rosina. Intanto Cinta, dopo essersi liberata con una scusa del padre e di Arantxa, riesce a invitare Emilio a casa, ma i due vengono sorpresi dalla domestica in atteggiamenti piuttosto intimi…

Ursula propone a Santiago propone di di fare fronte comune contro Genoveva.

Come compenso a Maite per le lezioni, Camino decide di posare senza veli per lei.

Appena tornata dal ricevimento a palazzo, Genoveva dice a Felipe che pensa di aspettare un bambino.