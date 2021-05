BEAUTIFUL, anticipazioni 29 maggio: Brooke e Bill, il bacio

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 29 maggio 2021:

Shauna (Denise Richards) cerca di rassicurare Ridge (Thorsten Kaye): Brooke (Katherine Kelly Lang) cambierà davvero idea su Thomas (Matthew Atkinson) una volta che il matrimonio con Zoe (Kiara Barnes) avrà avuto luogo.

Thomas ha un teso incontro con Brooke e Bill (Don Diamont) dopo che la Logan lo ha trovato allo chalet con Douglas (Henry Joseph Samiri) e Beth.

Una volta soli, Bill assicura a Brooke che proteggerà lei e Hope (Annika Noelle) da Thomas in un modo che Ridge non sarà mai in grado di fare. Il loro abbraccio si trasforma in un bacio…

