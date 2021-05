Arriva l’estate è come ogni anno arrivano i Daytime Emmy, i premi più prestigiosi per la fascia oraria mattutina e pomeridiana della tv statunitense. La kermesse di premiazione si terrà il 25 giugno, tornando (dopo qualche edizione riservata solo allo streaming via web) anche sul piccolo schermo grazie alla rete CBS che ne ha acquistato i diritti di trasmissione per il prossimo biennio.

Con la consapevolezza ormai del cambiamento nel modo del pubblico di fruire del materiale televisivo, la cerimonia verrà trasmessa anche sul servizio streaming del canale, Paramount+. Ovviamente, per quanto l’emergenza Covid-19 sia cautamente indietreggiando, anche questa 48° edizione dei Daytime Emmy risentirà delle misure di sicurezza necessarie alla tutela della salute, ma si inizia nuovamente a respirare un po’ di normalità anche in una celebrazione storica come questa.

Venendo alle nomination di Beautiful, la soap si è assicurata un rappresentante in quasi tutte le categorie di premi destinati agli attori. Tralasciando, per il momento, le candidature per le categorie “tecniche”, ecco le nomination per quelle “artistiche” e sicuramente più ambite:

Miglior Soap Opera (dall’anno prossimo dovrebbe essere fusa con la categoria Web series in modo da rendere la competizione più accesa, visto le poche soap rimaste in tv): Beautiful – Days of Our Lives – General Hospital – Febbre D’Amore

Miglior Sceneggiatura: Beautiful – General Hospital – Febbre D’Amore

Miglior Regia: Beautiful – Days of our Lives – General Hospital – Febbre D’Amore

Miglior Attore Protagonista: Maurice Benard (Sonny, General Hospital) – Steve Burton (Jason, General Hospital) – Thorsten Kaye (Ridge, Beautiful) – Wally Kurth (Justin, Days of Our Lives) – Dominic Zamprogna (Dante, General Hospital)

Miglior Attrice Protagonista: Jacqueline MacInnes Wood (Steffy, Beautiful) – Genie Francis (Laura, General Hospital) – Nancy Lee Grahn (Alexis, General Hospital) – Finola Hughes (Anna, General Hospital) – Melissa Claire Egan (Chelsea, Febbre D’Amore)

Miglior Attore Protagonista: Darin Brooks (Wyatt, Beautiful) – Max Gail (Mike, General Hospital) – Bryton James (Devon, Febbre D’Amore) – Jeff Kober (Cyrus, General Hospital) – James Patrick Stuart (Valentin, General Hospital)

Miglior Attrice Non Protagonista: Marla Adams (Dina, Febbre D’Amore) – Tamra Braun (Ava, Days of Our Lives) – Carolyn Hennesy (Diane, General Hospital) – Briana Henry (Jordan, General Hospital) – Courtney Hope (Sally, Beautiful)

A gareggiare, lo ricordiamo, sono le performance avvenute negli Stati Uniti nel corso del 2020. Tra le nomination di Beautiful, stupisce l’assenza di Matthew Atkinson (Thomas Forrester), mattatore di Beautiful durante tutta l’annata, compresa la tanto discussa vicenda del “manichino Hope” a cui in Italia assisteremo solo dopo l’estate.

Qualora vincesse, per Jacqueline MacInnes Wood sarebbe invece il secondo Emmy nella categoria più prestigiosa, mentre per Courtney Hope è l’ultima chance di ricevere una statuetta per il suo lavoro a Beautiful: se ci seguite, infatti, sapete già che sia l’attrice che il suo personaggio, Sally Spectra, si sono spostate nella soap opera Febbre D’Amore.

