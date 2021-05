Ehi, New York, saluta Gossip Girl! La misteriosa “fonte segreta” che negli anni passati ha sconvolto e stravolto le lussuose vite dell’élite di Manhattan è tornata! A luglio su Hbo Max andranno in onda i dieci episodi dell’atteso reboot che riporta “in vita” l’incubo dei giovani rampolli newyorkesi, otto anni dopo il finale della serie nel quale il sito era stato oscurato.

Ma chi si aspetta di rivedere Serena, Blair, Chuck, Nate e Dan (anche se non è da escludere la loro partecipazione per un cameo) resterà deluso, perché nel mirino della nuova e misteriosa Gossip Girl c’è l’ultima generazione di adolescenti ricchi e viziati dell’Upper East Siders che, tra un tweet e una storia su Instagram, frequenta la prestigiosa Constance Billard School e si ritrova a spettegolare sugli scalini del MET (il posto preferito dell’iconica Blair Waldorf).

Ma la domanda che i fan storici si fanno da quando è stata annunciata la messa in onda del reboot è: rispetto al periodo in cui è andata in onda la serie madre (quando gli sms erano il modo più veloce e tecnologico per comunicare velocemente), adesso che viviamo nell’era degli influencer e dei social media… cosa utilizzerà Gossip Girl per tormentare i teenagers newyorkesi? Twitter? Instagram? Ancora non è chiaro. Di sicuro la serie affronterà l’impatto dei social media nell’epoca attuale, soprattutto tra i giovani.

Come in Sex and the City, anche in Gossip Girl la libertà e la diversità saranno determinanti nella nuova narrazione e, proprio per poter raccontare al meglio i molteplici cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a New York, “questa volta i protagonisti non sono tutti bianchi e ci saranno anche molti contenuti LGBTQ”, come ha anticipato a Vulture lo storico showrunner Joshua Safran.

Proprio per questo, Hbo Max – che negli ultimi anni ha sposato una forte connotazione queer e multietnica – ha deciso di ingaggiare molti più attori e autori appartenenti alla comunità omosessuale e afroamericana per sensibilizzare il pubblico su questi temi ancora molto delicato.

La generazione Z di Gossip Girl è formata da Zoya (Whitney Peak), un outsider che ricorda molto Dan Humphrey, la super cool Audrey (Emily Alyn Lind), presentata come una sorta di Blair Waldorf, e il suo fidanzato Aki (Evan Mock). Completano il gruppo l’influencer Julien Calloway (Jordan Alexander), la ragazza “power” Monet de Haan (Savannah Smith), Max e Obie (Thomas Dohery ed Eli Brown), la misteriosa Kate (Tavi Gevinson) e la stilosa Luna.

Infine, per la gioia dei fan, l’attrice Kristen Bell sarà nuovamente la voce narrante della serie, che accompagnerà gli spettatori nella vita dei nuovi protagonisti. “Kristen Bell è sempre stata e sempre sarà la voce di Gossip Girl“, queste sono le belle parole dei creatori dell’iconico teen drama! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.