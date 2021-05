Grey’s Anatomy tornerà ufficialmente in autunno con la diciottesima stagione. Il network americano Abc nei giorni scorsi ha rinnovato il medical drama per una nuova annata che, secondo molti siti americani, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) chiudere per sempre le vicende ospedaliere e amorose dei medici del Grey Sloan!

Dunque, dopo lunghe trattative per il rinnovo di contratto dei tre personaggi storici della serie Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr. (presenti nello show fin dalla primissima puntata andata in onda nel lontano 2005), la serata Shondaland del giovedì americano resta ben salda anche nella prossima stagione della rete, con l’accoppiata vincente Grey’s Anatomy e il suo spin off Station 19, rinnovato per una quinta stagione.

Ma, anche se Ellen Pompeo – regina indiscussa della serie – ha firmato solo per un’altra stagione e Krista Vernoff e la sua squadra sono pronti a scrivere i nuovi episodi che potrebbero rappresentare l’epilogo di Meredith Grey e company, il presidente di ABC Entertainment Craig Erwich è fiducioso sul fatto che la serie possa continuare oltre la prossima annata:

I fan hanno amato la diciassettesima stagione. Penso che gli sceneggiatori abbiano fatto un lavoro davvero straordinario quest’anno raccontando storie di eroi che in prima linea combattono il Covid-19. Per quanto ci riguarda speriamo di continuare il più a lungo possibile.

Decisamente dello stesso parere anche Jonnie Davis, presidente di ABC Signature, che a Deadline ha dichiarato:

La cosa più assurda è che mia figlia, sedicenne, ha appena scoperto la serie e la sta divorando a partire dalla prima stagione. Grey’s Anatomy ha così tanto fascino che ai fan storici se ne aggiungono sempre di nuovi. Vorremmo che andasse avanti per altri 18 anni.

Non stupiscono affatto queste dichiarazioni dei vertici di Abc: dopotutto – nonostante abbia raggiunto la maggiore età e proposto una diciassettesima stagione pandemica, difficile e complicata dovuta al coronavirus – Grey’s Anatomy resta il programma più visto della rete nella fascia 18-49 anni, con oltre otto milioni di telespettatori totali (sommando la diretta e la differita).

L’attuale stagione – che negli Stati Uniti si conclude giovedì 3 giugno – ha dovuto fare i conti anche con le uscite di scena di tre personaggi molto amati come Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), Jackson Avery (Jesse Williams) e Tom Koracick (Greg Germann), anche se quest’ultimo tornerà nella diciottesima stagione come guest star.

La programmazione italiana della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy continua il martedì alle 21.50 in esclusiva su Fox (canale 112 di Sky) e l’ultima puntata è prevista per il prossimo 29 giugno. Per quanto riguarda la programmazione in chiaro, invece, la serie andrà in onda il prossimo autunno su La 7.

