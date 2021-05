Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 18 maggio 2021:

Rocco (Giancarlo Commare) è molto felice e informa Maria (Chiara Puglisi) e Armando (Pietro Genuardi) in merito alla proposta ricevuta dal direttore sportivo; Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) tuttavia cerca di spegnere l’entusiasmo del ragazzo.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ha puntato Ludovica (Giulia Arena) ed attende la prima mossa falsa per poterla spodestare; la Brancia intanto sta cercando un modo per salvare Marcello (Pietro Masotti) di prigione con l’aiuto dell’avvocato Finzi.

Gabriella (Ilaria Rossi) è tormentata dai dubbi riguardo al suo trasferimento a Parigi con Cosimo (Alessandro Cosentini), soprattutto quando un ignaro Vittorio (Alessandro Tersigni) continua a proporle tutti i nuovi progetti futuri del Paradiso.

Marta (Gloria Radulescu) ha ricevuto una nuova proposta di lavoro da parte della Sterling, ma non riesce a parlarne subito con Vittorio perchè questo significherebbe partire di nuovo per New York… stavolta per molto più tempo!

