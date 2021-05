Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021: Vittorio ripensa all’addio con Marta, che però non sa ancora se accettare o meno l’offerta della Sterling. Rocco è felice del suo futuro come ciclista professionista, intanto Maria non sa come parlargli dell’ultimatum del padre, che li costringerebbe a tornare in Sicilia dopo le nozze. Marcello è finalmente un uomo libero e pieno di buoni propositi per il futuro. Gloria apprende di un possibile trasferimento a Milano del padre di Stefania, che le creerebbe non pochi problemi. Cosimo esorta Gabriella a valutare seriamente la chance di andare a lavorare a Parigi con Defois.

Adelaide apprende che Marta ha deciso di accettare la proposta della Sterling e si confronta con il padre Umberto. Maria cerca aiuto in Giuseppe, non sapendo che è proprio lui ad avere accordi con suo padre! Fiorenza trama ancora alle spalle di Ludovica, intanto Marcello suggerisce a Ludovica di dire tutto ad Adelaide; lei però non ha il coraggio di parlarne alla Contessa. Vittorio informa Pietro che con Marta è finita. Umberto consegna a Marta il suo biglietto per New York.

Gabriella chiede a Cosimo un po’ di tempo prima di decidere se andare a vivere a Parigi e intanto apprende che i Conti stanno per lasciarsi. Rocco ha scoperto l’ultimatum del padre di Maria e intende provare a convincerlo a dare loro il benestare anche senza un trasferimento in Sicilia. Fiorenza ha messo un giornalista di gossip alle calcagna di Ludovica e Marcello. Arriva il giorno dell’addio di Marta e lei lo celebra con un pranzo in famiglia e gli ultimi saluti agli amici di sempre, poi però incontra casualmente Vittorio e per un attimo sembra che le cose possano cambiare…

Nonostante la notte trascorsa con Vittorio, Marta non ha cambiato idea sulla sua partenza. Rocco pensa di fare la “fuitina” con Maria per risolvere i loro problemi, ma il piano non va come dovrebbe. Cosimo informa mamma Delfina che presto si trasferiranno a Parigi, ma non è ancora sicuro che Gabriella li seguirà. Marcello scopre il piano di Fiorenza per smascherare Ludovica. Le struggenti parole di addio al Paradiso che Marta ha affidato a Gabriella perché le leggesse alle Veneri chiudono l’ultimo capitolo della sua storia con Vittorio.

Gabriella ha finalmente preso una decisione sul suo trasferimento a Parigi. Rocco intende partire per la Sicilia per affrontare personalmente il padre di Maria; quest’ultima prova a fermarlo temendo che l’incontro possa portare alla fine della loro storia d’amore. Giuseppe riceve dalla Germania una lettera firmata “Petra” e decide di non parlarne ad Agnese. Dopo la rottura con Marta, Vittorio è pronto a un nuovo inizio, pieno di entusiasmo e di idee creative!

