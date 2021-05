Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di lunedì 24 maggio 2021:

Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si dicono addio, nonostante la giovane Guarnieri sia ancora indecisa sull’accettare la proposta fatta dalla Sterling.

Cambiamenti in arrivo anche per Rocco (Giancarlo Commare), che è felicissimo per il suo nuovo futuro da ciclista; Maria (Chiara Puglisi) però non ha il coraggio di confessare al fidanzato la “clausola” del padre: ritorno obbligatorio in Sicilia dopo le nozze…

Gabriella (Ilaria Rossi) non se la sente di abbandonare il Paradiso nonostante il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) stia cercando in tutti i modi di convincerla, proponendole anche la possibilità di poter lavorare con Defois.

Marcello (Pietro Masotti) si gode la libertà e l’amore vero per la sua Ludovica (Giulia Arena).

La capocommessa del grande magazzino milanese, Gloria (Laura Komar), scopre di un possibile trasferimento a Milano del padre di Stefania (Grace Ambrose): questa nuova situazione potrebbe portarle dei grossi problemi.

Marta infine comunica a Vittorio la sua decisione riguardo alla partenza per New York.

