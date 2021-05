Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 26 maggio 2021:

Rocco (Giancarlo Commare) ha saputo dell’ultimatum da parte del futuro suocero e vuole convincere il signor Puglisi a dare il consenso alle nozze senza che i due debbano tornare per forza in Sicilia.

Gabriella (Ilaria Rossi) ancora non sa se partire o meno per Parigi e chiede tempo al marito, mentre Armando (Pietro Genuardi) e Beatrice (Caterina Bertone) le confidano la rottura ormai prossima tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu).

Fiorenza (Greta Oldoni) vuole a tutti i costi rovinare Ludovica (Giulia Arena) e la fa seguire da un giornalista di gossip per poterla cogliere in flagrante con Marcello (Pietro Masotti).

Marta ha deciso di partire per New York e saluta la famiglia con un pranzo d’addio; proprio quando poi la ragazza si reca al Paradiso per dare un ultimo sguardo al grande magazzino, trova Vittorio e per un attimo sembra che le cose tra loro due possano risanarsi…

