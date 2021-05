Il cast artistico e tecnico de Il paradiso delle signore si prepara a festeggiare un’importante ricorrenza: quella delle 500 puntate del formato daily! Nella fattispecie, il traguardo dell’episodio 500 sarà raggiunto proprio con l’ultima puntata stagionale, che i fan della serie vedranno venerdì 28 maggio.

Com’è ormai noto, si tratta solo dell’appuntamento conclusivo di quest’annata e non del Paradiso in generale: gli ascolti del Paradiso 5 (o “daily 3” che dir si voglia) sono stati davvero soddisfacenti e quindi il proseguimento della trasmissione non è in discussione. Ma cosa succederà il 28 maggio, giorno in cui daremo l’arrivederci ai nostri amati personaggi?

Le anticipazioni a riguardo sono (volutamente?) un po’ nebulose e non tolgono spazio a qualche sorpresa che probabilmente ci sarà. Quel che è certo è che vedremo finalmente Gabriella prendere una decisione in merito al suo eventuale trasferimento a Parigi, mentre Rocco penserà di risolvere i problemi col padre di Maria parlando direttamente con l’uomo. Attenzione inoltre a Giuseppe Amato, che nasconderà alla moglie una lettera arrivata per lui dalla Germania e firmata “Petra”. Infine, occhio a Vittorio: le trame indicano che, quando saremo arrivati all’ultima puntata, il dottor Conti avrà rotto con Marta…

Spulciando però le varie interviste concesse in questi giorni dagli attori, c’è come la sensazione che non tutti i dettagli siano stati anticipati, quindi non perdete la puntata del 28 maggio. E poi? Quel che è certo è che le nuove puntate si cominciano a girare già tra pochissime settimane, pronte per andare in onda a settembre con diverse novità tra ritorni e qualche nuovo personaggio…

