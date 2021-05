Quella di giovedì 6 maggio è stata decisamente una sorprendente puntata de Il paradiso delle signore: Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) ha finalmente ricevuto l’investigatore in grado di fornirgli informazioni sui “misfatti” di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina), scoprendo così quanto le sue teorie sul destino di Achille Ravasi (Roberto Alpi) fossero infondate. Almeno teoricamente…

Eh sì, perché il colpo di scena è stato presto servito: ai telespettatori è stato subito svelato che Umberto ha intercettato il detective un attimo prima che parlasse con Cosimo, al quale è stata dunque fornita una versione parecchio “edulcorata” di come stanno le cose!

La narrazione, furbescamente, non ci concede ancora di comprendere del tutto cosa sia accaduto nei dettagli in America e che fine abbia fatto Ravasi (niente di buono, viene però da immaginare…), ma da adesso in poi ci sarà un problema in più: come il commendator Guarnieri ha spiegato alla cognata, grazie all’investigatore è venuto fuori che Achille ha (o aveva) una figlia!

Presto ne sapremo di più e capiremo se questa ragazza prima o poi si materializzerà in quel di Milano, come già in molti pensano, ma intanto concentriamoci su come Cosimo reagisce a quanto è venuto a sapere. Lui ovviamente non può sapere che gli sono state raccontate tante bugie e quindi nel giro di pochissimi episodi deciderà di abbandonare l’ossessione che lo ha accompagnato per mesi.

Il paradiso delle signore 5, spoiler: COSIMO chiede scusa a Salvatore e Umberto

Nelle imminenti puntate della fiction daily, dunque, vedremo il Bergamini chiedere scusa sia a Salvatore (Emanuel Caserio) per come si è comportato con lui al Circolo e sia a Umberto Guarnieri, riconoscendo che le sue accuse verso lui e Adelaide non hanno senso (anche se noi telespettatori ora sappiamo che un senso ce l’hanno, altro che!).

Insomma, questione di giorni e vedremo un Cosimo rinsavito e desideroso di riconquistare Gabriella (Ilaria Rossi), pronto a tornare quello che era prima della morte di suo padre. E in questo “nuovo corso” potrebbe esserci una novità: l’uomo intende ricominciare lontano da Milano e in questo, ovviamente, coinvolgerà anche la consorte.

Come reagirà la giovane stilista alla proposta del marito? Di certo c'è che subito ne parlerà con Salvo, ma poi succederà dell'altro?