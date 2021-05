Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 31 maggio 2021:

Leggi anche: Love is in the air e Mr Wrong, novità (e conferme) nell’estate 2021

Il sogno di Eda (Hande Erçel) è quello di diventare un architetto paesaggista ma ciò è destinato a non accadere a causa di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), che cancella i fondi per la borsa di studio che avrebbero dato l’opportunità ad Eda di poter studiare in Italia.

Eda decide di affrontare Serkan pubblicamente durante una conferenza universitaria, accusandolo della cancellazione dei fondi: per compiere la sua vendetta personale, Eda si reca ai parcheggi universitari per rovinare l’auto di Serkan. La ragazza non si accorge tuttavia che Bolat si trova all’interno della macchina, causa vetri oscurati, e si gode tutta la scena per poi intervenire nel momento opportuno.

I due iniziano a litigare: Eda afferra un paio di manette (finte) trovate nell’auto di Serkan e decide di ammanettarsi al suo nemico per dispetto. Il giovane però ha un appuntamento piuttosto importante e non ha il tempo per andare da un fabbro a liberarsi, quindi propone ad Eda di accompagnarlo momentaneamente all’appuntamento per poi sganciarsi dalle fastidiose manette.

Love is in the air: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)