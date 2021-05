Il lato caratteriale impulsivo di Eda Yıldız (Hande Erçel) emergerà fin dai primi minuti di Love Is In The Air, la nuova soap estiva di Canale 5. Appena si ritroverà di fronte a Serkan Bolat (Kerem Bürsin), l’uomo che riterrà responsabile della sua mancata laurea in architettura, la ragazza non riuscirà a controllare il suo nervosismo ed arriverà addirittura ad ammanettarlo. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, trame: ecco perché Eda ce l’ha con Serkan

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Eda ce l’avrà a morte con Serkan poiché riterrà che sia stato lui a ritirare all’improvviso la borsa di studi – concessa dall’agenzia di cui è a capo – che le avrebbe permesso di laurearsi e di diventare un architetto paesaggista.

Nel momento in cui si troverà ad assistere con le sue amiche ad una conferenza universitaria del Bolat, la Yildiz non tratterrà dunque il suo astio quando sentirà l’uomo dire che, grazie a lui, alcuni studenti hanno potuto terminare il percorso accademico. Partendo da questi presupposti, il litigio, alla presenza della platea del congresso, non tarderà ad arrivare, ma Eda si spingerà ben oltre!

Pur essendo rimasta affascinata dalla bellezza di Serkan, la Yildiz capirà qual è la macchina del suo “nemico” e, senza pensare alle conseguenze, inizierà a graffiarla con un oggetto appuntito, scrivendo pure un insulto col suo rossetto rosso…

In ogni caso, la nostra protagonista dovrà fare i conti con un inconveniente: proprio in quegli istanti, il Bolat sarà all’interno della vettura e ovviamente scenderà dalla stessa per litigare nuovamente con lei. Nel dialogo, Serkan ribadirà di essere totalmente estraneo al ritiro della borsa di studi, anche se Eda non crederà alle sue parole.

Love Is In The Air, spoiler: Eda ammanetta Serkan!

Tutto questo a che cosa porterà? Da un lato Serkan cercherà di dire ad Eda di aver appena appreso dalla segretaria Leyla (İlkyaz Arslan) che qualcuno ha tagliato a sua insaputa i fondi per le borse di studio, dall’altro la donna non vorrà proprio saperne di prendere in considerazione le ipotetiche menzogne del suo interlocutore e, come se non bastasse, noterà che sul sedile dell’auto dell’uomo sono state appoggiate della manette.

Inconsapevole del fatto che le manette in questione sono la bomboniera bizzarra pensata da Selin (Bige Önal), l’ex di Serkan, per le sue nozze con Ferit (Çağrı Çıtanak), Eda agirà di impulso e legherà una sua mano a quella del Bolat, salvo poi scoprire che quest’ultimo non è in possesso della chiave per liberarsi!!!

A quel punto, dato che dovrà andare ad un importante incontro d’affari, Serkan obbligherà Eda a guidare la sua macchina per accompagnarla in un lussuoso hotel. Non appena arriveranno a destinazione, la Yildiz non vorrà affatto saperne di prendere l’ascensore per arrivare al quindicesimo piano della struttura, motivo per cui il Bolat dovrà percorrere (attaccato a lei) tantissime rampe di scale e, per non dare troppo nell’occhio per la sua vicinanza alla fanciulla, dovrà dire al “cliente” di essersi fatto accompagnare dalla sua fidanzata, che non smetterà di abbracciare per evitare che si vedano le manette.

Love Is In The Air, news: Eda si rifiuta di dire il suo nome a Serkan!

Insomma, la giornata si farà decisamente rocambolesca, anche perchè Eda, nel corso del pranzo, non riuscirà a restare in silenzio e, fingendo di essere parte integrante del progetto dell’azienda di Serkan, prometterà al cliente una franchigia nel territorio che l’uomo d’affari vorrà assolutamente acquistare. Da un lato il Bolat potrà quindi procedere con l’acquisto, dall’altro sempre Serkan chiederà al socio Engin (Anıl İlter) di procurarsi un fabbro in grado di slegare le manette, ma alla fine sarà Fifi (Sitare Akbaş), l’amica di Eda, a risolvere la situazione con una semplice forcina.

Sarà quello il momento in cui Serkan chiederà ad Eda per l’ennesima volta di dirle il suo nome, ma la ragazza si rifiuterà ed andrà via dal parcheggio dell’albergo senza salutarlo. Tuttavia, una piccola dimenticanza farà sì che la donna debba presto recarsi nell’azienda del suo peggior nemico… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.