Fino a che punto si spingerà il falso fidanzamento di Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), i protagonisti di Love Is In The Air? Nelle prime puntate della nuova soap turca, l’accordo sembrerà funzionare, dato che Selin (Bige Onal), l’ex fidanzata di Serkan, sarà piuttosto gelosa dell’apparente rapporto tra i due. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, trame: ecco in cosa consiste l’accordo tra Eda e Serkan

Dalle anticipazioni si scopre che Eda accetterà di firmare un regolare contratto con Serkan, al fine di fingersi la sua fidanzata per due mesi; ciò accadrà quando lei lo bacerà di fronte alla stampa, sconvolta per essere stata lasciata dal fidanzato storico Jenk. A quel punto la ragazza dovrà dunque scendere a patti con l’architetto, che vorrà mettere in scena la loro relazione per ingelosire Selin, ormai prossima al matrimonio con Ferit (Cagri Citanak).

Eda diventerà così parte integrante di una macchinazione e verrà assunta da Serkan come sua personale assistente. Nelle sue “mansioni” ci sarà anche quella fingere di amare il Bolat e di volerlo sposare, motivo per cui verrà organizzata persino una festa di fidanzamento con gli amici e i parenti.

Eda metterà però alcune condizioni: vorrà infatti ricevere un regolare stipendio, invece dei soldi equivalenti alla borsa di studio persa, a suo dire, per via dell’azienda di Serkan. Ad ogni modo, bisognerà prestare particolare attenzione a quello che succederà in seguito al party per festeggiare l’unione (falsa) tra la Yildiz e il Bolat…

Love Is In The Air, spoiler: Eda fa credere a Selin che sta per andare a vivere con Serkan

Eh sì: la sera prima, al termine dei festeggiamenti, Serkan avrà svelato a Eda di non aver mai lasciato la casa dei genitori, ciò su richiesta della madre Aydan (Neslihan Yeldan) che è incapace di varcare il cancello dell’abitazione da diversi anni per un imprecisato problema. A quel punto, la nostra protagonista sentirà di essere ormai entrata in una sorta di “sintonia amichevole” con il bel Bolat e si recherà nella sua tenuta per prendere alcuni scatoloni, che l’uomo voleva portare in azienda.

Sarà in questa circostanza che Eda si imbatterà dunque in Selin, la quale non perderà occasione per provocarla e lasciarle intendere di non aver compreso come un uomo “libero” e indipendente come Serkan abbia deciso di fidanzarsi con lei da un giorno all’altro.

Innervosita dall’insolenza di Selin, Eda calcherà la mano e le comunicherà che sta per andare a convivere con Serkan! Tale notizia indisporrà la ex, che andrà subito dai “suoceri” Aydan e Alptekin (Ahmet Somers) per metterli al corrente di ciò che sta per succedere.

Love Is In The Air, news: Serkan chiarisce ad Eda il loro rapporto

Tutto questo a che cosa porterà? Da un lato vi anticipiamo che Serkan scoprirà da Selin della possibile convivenza con Eda ma reggerà il gioco perché si renderà conto del fatto che l’ex si è ingelosita per la novità, dall’altro Aydan avrà una crisi isterica per la novità, anche se sarà l’unica – insieme al “maggiordomo” Seyfi (Alican Aytekin) a conoscere la verità sul falso fidanzamento.

Tuttavia, dopo la confidenza che le avrà fatto sulla madre, Serkan si mostrerà piuttosto scontroso con Eda e, dopo averla trattata male di fronte a tutti i dipendenti dell’azienda, sentirà il bisogno di chiarire i presupposti del loro rapporto, chiedendole di non avvicinarsi troppo alla sua famiglia e neanche alla sua quotidianità, perché entro due mesi, quando sarà terminato il contratto, torneranno ad essere due estranei.

Sarà però chiaro che Serkan comincia a sentirsi attratto da Eda e l’interesse sarà evidentemente ricambiato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.