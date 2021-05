Tra qualche settimana partirà ufficialmente su Canale 5 la nuova soap opera turca Love Is In The Air. La protagonista femminile sarà la giovane fioraia Eda Yıldız (Hande Erçel), che si farà conoscere fin da subito per il suo carattere piuttosto impulsivo. La ragazza cadrà infatti in un grosso equivoco che la porterà a scontrarsi con l’affascinante uomo d’affari Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Leggi anche: UN PASSO DAL CIELO 6, anticipazioni settima puntata di giovedì 13 maggio

Love Is In The Air, news: Eda decide di partecipare ad un seminario di Serkan

Le anticipazioni indicano che la narrazione della telenovela partirà nel momento in cui Eda scoprirà che le sue amiche si stanno recando ad un seminario dove presenzierà Serkan, l’uomo che ritiene responsabile della sua mancata laurea (un fatto che non le ha permesso di diventare un architetto paesaggista, come invece sognava fin da quando era una bambina).

Convinta dell’ipotesi che sia stato proprio il Bolat a ritirare attraverso la sua azienda la borsa di studio che le avrebbe fatto finire il corso con ottimi voti, la Yıldız deciderà di partecipare all’evento, ma finirà per perdere le staffe proprio di fronte a Serkan – e al pubblico in sala – per via di una serie di avvenimenti improvvisi che le capiteranno. Vediamo insieme quali…

Love Is In The Air, spoiler: Eda scopre che esiste un modo per continuare gli studi

Eh sì: come prima cosa, il furgoncino di Eda comincerà ad avere degli improvvisi problemi al motore e riuscirà a fatica a portare lei e le amiche a destinazione. A far peggiorare la situazione sarà però una chiacchierata con la sua vecchia insegnante, che le farà presente che può ancora laurearsi se riuscirà a trovare i soldi per pagare la retta dell’ultimo anno. In questo caso, la giovane dovrà però mettere da parte i sogni di gloria perché non saprà come finanziare il suo percorso di studi.

Insomma, tutto remerà contro Eda, che finirà per affrontare Serkan faccia a faccia non appena si troverà di fronte a lui. Inizialmente, la fanciulla resterà affascinata dalla bellezza del businessman, che evidentemente non aveva mai visto prima, ma la “miccia guerriera” non tarderà ad accendersi quando il suo “rivale” sottolineerà con fare orgoglioso che la sua azienda ha permesso a diversi studenti di laurearsi grazie alle borse di studio che ha concesso!!!

Love Is In The Air, trame: Eda si scontra con Serkan

Eh sì: a quel punto, Eda comincerà a rispondere a tono a Serkan nella sala buia e lo taccerà di essere un completo bugiardo, sostenendo che lei, al contrario di quanto è stato affermato, non ha potuto laurearsi a causa delle sovvenzioni bloccate improvvisamente e senza alcun tipo di spiegazioni.

In tal senso, è bene precisare che Serkan resterà attonito all’insinuazione della Yıldız, ma – quando avrà modo di sentire telefonicamente la segretaria Leyla (İlkyaz Arslan) – capirà che quella misteriosa ragazza insolente, che non avrà voluto dirgli nemmeno il suo nome, non mentiva affatto!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà?

Vi anticipiamo che Serkan avrà modo di rivedere prestissimo Eda, dato che la ragazza si macchierà di un atto vandalico che lo coinvolgerà in prima persona… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.