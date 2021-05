Quanto tempo passerà prima che qualcuno dei personaggi di Love Is In The Air scopra il contratto firmato da Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) per mettere in piedi il loro fidanzamento? In realtà, già dalle prime puntate della nuova soap turca, Selin (Bige Onal), l’ex fidanzata dell’architetto, rischierà di scoprire tutto quanto. Vediamo insieme perché…

Love Is In The Air, news: l’accordo tra Eda e Serkan

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Serkan vorrà fare il possibile per impedire a Selin di contrarre matrimonio con Ferit (Cagri Citanak). Proprio per tale ragione, il Bolat proporrà ad Eda di fingere di essere la sua fidanzata per due mesi, promettendo in cambio di darle i soldi della borsa di studio che le permetterebbe di laurearsi e diventare un architetto paesaggista.

Dopo alcuni rifiuti, la Yildiz accetterà così l’accordo, anche perché avrà sempre ritenuto l’azienda di Serkan responsabile della sua mancata laurea, ma pretenderà di essere assunta da lui, invece che ricevere il denaro senza guadagnarselo.

Per tale ragione, Eda e Serkan firmeranno un regolare contratto con delle clausole ben precise da seguire, ma l’imprevisto sarà dietro l’angolo. Durante un acceso scambio di opinioni, la Yildiz finirà infatti per mentire a Selin e le dirà che lei e Serkan stanno per andare a convivere. Da quell’istante in poi, bisognerà quindi fare attenzione ad ogni passaggio della storia…

Love Is In The Air, spoiler: Selin scopre il contratto tra Eda e Serkan!

Eh sì: in una determinata giornata, Selin si autoinviterà a cena a casa di Serkan ed Eda per capire come stia procedendo la loro convivenza. I due falsi fidanzati dovranno quindi inscenare il fatto che abitano insieme e si faranno aiutare da Aydan (Neslihan Yeldan) e Seyfi (Alican Aytekin), rispettivamente la madre e il maggiordomo del Bolat e gli unici ad essere a conoscenza dell’inesistente fidanzamento.

Fatto sta che a quel particolare pasto si aggiungeranno anche Ferit e Ayfer (Evrim Doğan), quest’ultima zia ed unica parente di Eda (poiché entrambi i suoi genitori sono morti quando era piccola). Ad un certo punto, Selin renderà così Serkan partecipe del fatto che Ferit entrerà nella loro azienda e gli chiederà di firmare il suo contratto, motivo per cui entrerà in una stanza a recuperare una penna.

Così facendo, la donna finirà per avere tra le mani il contratto di fidanzamento dei nostri due protagonisti, messo inavvertitamente da Eda su un tavolo dopo averlo trovato tra le cose di Serkan (durante il trasloco last minute)!

Love Is In The Air, trame: Serkan ed Eda riescono a dissimulare

Tutto questo a che cosa porterà? Appena la vedrà entrare proprio in quella stanza, Eda raggiungerà immediatamente Selin e strapperà il contratto prima che possa leggerlo integralmente. Tuttavia, quelle poche righe che resteranno a sua disposizione permetteranno all’ex di capire che Serkan ha stretto un contratto con la sua nuova fidanzata, che dal canto suo si sarà impegnata, secondo la prima regola sancita, a seguirlo in ogni posto tutte le volte che lui glielo chiede!

Neanche a dirlo, Selin andrà immediatamente da Serkan a chiedergli una spiegazione, ma l’uomo riuscirà a dissimulare, così come Eda, e gli dirà che la sua relazione riguarda solo lui. Insomma, almeno per ora la bugia resterà segreta, anche se questa informazione finirà presto all’orecchio di una persona sbagliata.

Vi anticipiamo infatti che Ferit resterà colpito e divertito dall’esistenza del contratto e ne parlerà a Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz), sua grande amico ma antagonista numero uno di Serkan desideroso di vendetta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.