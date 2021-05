Non sarà solo Eda Yildiz (Hande Erçel) a turbare l’animo di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), il protagonista assoluto di Love Is In The Air, la nuova soap turca in onda prossimamente su Canale 5. Fin dai primi episodi, l’uomo dimostrerà infatti di essere geloso dell’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal), la quale sarà però in procinto di sposarsi con il gradasso Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak). Partendo proprio da tale fidanzamento interrotto, si svilupperà la principale storyline della telenovela…

Love Is In The Air, trama: Eda e Serkan, un incontro burrascoso!

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Eda ce l’avrà a morte con Serkan poiché lo riterrà responsabile del ritiro della borsa di studio che le avrebbe permesso di laurearsi e diventare un architetto paesaggista, titolo con cui si sarebbe recata in Italia per fare esperienza. Nel bel mezzo di un congresso, Eda non esiterà quindi ad accusare Serkan di quanto le è accaduto e, come se non bastasse, arriverà a graffiargli la macchina con una chiave ed imbrattarla con il suo rossetto.

A quel punto, dato che sarà all’interno della vettura, Serkan cercherà di bloccare Eda che, in tutta risposta, prenderà da un sedile un paio di manette e legherà un suo polso a quello del ragazzo. Inconsapevole del fatto che l’oggetto fosse una sorta di bomboniera – sprovvista di chiavi – pensata da Selin e Ferit per inventare i conoscenti alla festa di fidanzamento, Eda si troverà così costretta ad accompagnare Serkan ad un pranzo di lavoro. Insomma, i due resteranno legati per diverse ore e soltanto l’intervento di Fifi (Sitare Akbaş), un amica di Eda che interverrà con una forcina per i capelli, farà sì che le manette si possano aprire.

Love Is In The Air, news: Eda hostess a sorpresa per Serkan!

Tuttavia, gli scontri non si fermeranno qui: vi anticipiamo che Eda dimenticherà la sua borsetta nella macchina di Serkan e si recherà nella sua azienda, specializzata in architettura e design, per pretendere di riaverla indietro.

In quel preciso istante, Serkan cercherà di spiegarle che la borsa di studio è stata ritirata senza il suo consenso dal direttore finanziario Ahmet, ma la fanciulla non crederà a quelle parole ed arriverà a fargli una clamorosa scenata di fronte a tutti i suoi dipendenti, tacciandolo di avergli rovinato per sempre la vita!

In ogni caso, il destino non sembrerà essere dalla parte di Eda. Al fine di fare un favore all’amica Melo (Elçin Afacan), la Yildiz si improvviserà hostess per un giorno di un aereo privato… e indovinate chi sarà l’ospite da accompagnare a destinazione? Ovviamente Serkan, in procinto di recarsi alla festa di fidanzamento tra Selin e Ferit per capire se esiste un modo per provocare una rottura tra i due!!! Una decisione impulsiva del Bolat darà così il via a tutto l’intreccio narrativo…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan fa credere a Selin di essere fidanzato!!!

Eh sì: stanco dalle provocazioni di Ferit, Serkan comunicherà all’uomo e a Selin che anche lui ha trovato un nuovo amore. La donna, impiegata nella sua azienda come p.r., stenterà a credere a quella affermazione, motivo per cui seguirà il Bolat fino alla spiaggia, dove lo troverà in compagnia di Eda.

Il nostro protagonista supplicherà quindi la Yildiz di assecondarlo qualsiasi cosa lui dica e la presenterà a Selin etichettandola come la sua “fragolina”, cibo al quale è allergico (ciò perché Eda, fino a quell’istante, si sarà rifiutata di dirgli il suo nome).

Fatto sta che, in seguito a quella bugia, Serkan proporrà a Eda di fingersi la sua fidanzata per due mesi, ossia il tempo che manca al matrimonio tra Selin e Ferit, promettendole che in cambio le darà i soldi per pagare il suo ultimo anno di studi. Stizzita, la Yildiz rifiuterà l'offerta, sostenendo di essere già fidanzata con Jenk, ma le cose saranno destinate e cambiare in pochissimo tempo…