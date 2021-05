Un nuovo amore sta per prendere vita su Canale 5. Prossimamente, arriverà infatti nei pomeriggi estivi della rete ammiraglia Mediaset una nuova serie turca. Parliamo di Love Is In The Air, il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı. Scopriamo insieme la trama di questa inedita proposta…

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan, un amore tormentato

Le anticipazioni segnalano che la storia di Love Is In The Air, strutturata originariamente in 39 puntate di 120 minuti circa ciascuna, si svolgerà a Istanbul e ruoterà attorno alla figura di Eda Yıldız (Hande Erçel), una fioraia che ha sempre avuto un sogno nel cassetto: diventare un architetto paesaggista.

A tale proposito Eda ha dovuto rinunciare quando, nell’ultimo anno di università, a causa di un improvviso taglio dei fondi si è vista proibire una borsa di studio che le avrebbe permesso di laurearsi a pieni voti. Di quel fattaccio, Eda ha sempre ritenuto responsabile l’affascinante uomo d’affari Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un tipo apparentemente schivo e senza scrupoli.

La narrazione partirà quindi nell’istante in cui Eda scoprirà che può ancora laurearsi se troverà i soldi che le sono utili per poter finanziare il suo ultimo anno di studi. Il destino farà dunque sì che la ragazza incroci nuovamente la sua strada con quello di Serkan, che le proporrà un patto per darle il denaro del quale ha bisogno (anche se si dichiarerà estraneo al taglio delle borse di studio in cui è rimasta coinvolta qualche anno prima).

Love Is In The Air, trame: il patto tra Serkan e Eda

In pratica, Serkan proporrà a Eda di fingersi la sua fidanzata per un paio di mesi, ciò perché il Bolat vorrà innescare la gelosia della sua ex, ormai prossima prossima al matrimonio con un altro uomo. Inizialmente la ragazza rifiuterà tale accordo, ma poi sarà costretta ad accettarlo perché le sue condizioni economiche saranno alquanto disastrose.

Da lì in avanti si svilupperà così un vero e proprio intreccio sentimentale, che si complicherà a dismisura quando i due, nonostante un contratto firmato, capiranno di provare dei reali sentimenti l’uno nei confronti dell’altra.

Come sempre accade nelle serie turche, Eda e Serkan dovranno lottare prima di raggiungere il tanto agognato lieto fine perché diversi personaggi si interporranno nel loro cammino.

Alcuni di questi attori sono già conosciuti dal pubblico italiano in quanto membri del cast di Daydreamer – Le Ali del Sogno; parliamo di Başak Gümülcinelioğlu, che ha prestato il volto a Deniz, l’amica psicologa di Sanem (Demet Ozdemir), e Ahmet Somers, che è stato Aziz, il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca). I due presteranno i loro volti rispettivamente a Pırıl Baytekin e a Alptekin Bolat.

Love Is In The Air, news: un grande successo in Turchia

La serie è stata trasmessa dall’8 luglio 2020 al 17 aprile 2021 su Fox Turchia, ma – dati gli ascolti piuttosto alti – si vocifera che la rete voglia commissionare una seconda stagione sulle vicende di Eda e Serkan. Intanto, attualmente Love Is In The Air sta andando in onda anche in Spagna, su Divinity (canale di Mediaset).

