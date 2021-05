Love is in the air e Mr Wrong, novità (e conferme) nell’estate 2021

La giornata di venerdì 28 maggio 2021 è un po’ particolare per gli appassionati della lunga serialità quotidiana: ben tre produzioni amatissime arrivano alla loro ultima puntata e, in due casi su tre, si tratta addirittura di un finale di serie.

Alle 15,55 assistiamo su Rai 1 all’appuntamento conclusivo (per questa stagione) de Il paradiso delle signore: un episodio attesissimo dai fan per capire se le storie ancora in sospeso avranno una conclusione o se faranno ancora parte della nuova annata, che vedremo a partire da settembre. Eh sì, perché per il Paradiso si tratta solo di una pausa estiva e già nei prossimi giorni inizieranno le riprese della sesta stagione (la quarta daily).

Poco dopo (alle 16,30), su Canale 5, troveranno il loro lieto fine le variegate vicende di Daydreamer, che ci fanno compagnia da un anno e che oggi ci salutano per sempre. In merito alle “ali del sogno”, un comunicato stampa Mediaset celebra il grande successo italiano della soap turca:

Arrivata il 10 giugno del 2020, ha consacrato il protagonista Can Yaman, prossimo a interpretare il remake dello sceneggiato-leggenda Sandokan . Una favola moderna, romantica, declinata tra tradizione e modernità, in una cornice glamour e ricca di fascino: questi gli ingredienti che hanno portato al successo la serie made in Turkey. In daytime supera oltre 2.000.000 di spettatori e sono milioni le visualizzazioni su Mediaset Infinity e i commenti su Twitter e Instagram .

Gli aficionados de Il segreto, invece, non possono perdere il gran finale di stasera in prime time, che chiude le storie di Puente Viejo dopo otto anni di onorato servizio sulla tv italiana:

Trasmesso per la prima volta sull’ammiraglia Mediaset il 10 giugno del 2013, Il segreto è diventato un caso studiato da docenti universitari, sociologi e professionisti dei media. La soap spagnola, sin dall’esordio, si è imposta sul fronte degli ascolti garantendo al daytime di Canale 5 la leadership assoluta della propria fascia, con puntate che hanno sfiorato il 35% di share. Ancora oggi, al titolo sono fedeli più di 2.000.000 di spettatori, in un viaggio durato nove anni e 2.320 episodi.

Cosa succederà nella programmazione di daytime a partire da lunedì 31 maggio? Durante l’estate, Il paradiso delle signore proporrà puntate in replica in attesa dei nuovissimi episodi, mentre per Canale 5 – come già sappiamo – sono ai nastri di partenza due assolute novità! Affidiamoci al comunicato stampa per i dettagli.

Lunedì 31 maggio – già attesissime dal pubblico e sempre su Canale 5 – debuttano Mr. Wrong e Love Is In The Air, entrambe prodotte in Turchia, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.45 (Mr. Wrong avrà presto anche qualche puntata in prime time). Sono un fenomeno di culto ancor prima di essere state trasmesse in tv e spopolano su web e social.

Mr. Wrong – che vede riuniti gli amati protagonisti di Bitter Sweet Can Yaman e Özge Gürel – narra le passioni e i sospiri di due giovani nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei, sognatrice, dopo l’ennesima delusione inizia a perdere le speranze di incontrare il grande amore. Lui, ristoratore affascinante e rubacuori incallito, non crede nelle relazioni stabili. L’incontro dei due opposti farà cambiare opinione a entrambi.

Love is in the air, nei palinsesti televisivi di oltre 40 paesi, sbanca sul web e ha trasformato in celebrità i due protagonisti (Kerem Bürsin e Hande Erçel), ormai seguiti da milioni di follower sui social. La narrazione racconta le mille sfaccettature dell’amore, sullo sfondo di una Istanbul romantica e moderna. Lei è uno spirito libero e lui un ambizioso squalo. Due opposti che si odiano e si attraggono, coinvolti in uno strano sodalizio, con risvolti inaspettati e molti colpi di scena!